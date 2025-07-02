Сергей Танчинец женится во второй раз: невеста певца показала обручальное кольцо (фото)

Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение своей возлюбленной, пиарщице Юлиане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместный пост пары в Instagram.
Невеста артиста опубликовала фото из Карпат, где предстала в черном элегантном платье на фоне гор, держа роскошный букет розовых пионов.
Главная деталь - на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Очевидно, предложение руки и сердца она уже приняла.
"Миллион миллиардов да", - подписала снимки Юлиана.
Сергей Танчинец сделал предложение любимой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
После обнародования фото в соцсетях пошла волна поздравлений. В комментариях влюбленных поздравляют друзья, поклонники и коллеги по шоу-бизнесу.
К поздравлениям присоединились и известные звезды: Злата Огневич, Tayanna, Екатерина Репьяхова и многие другие.
Ранее Сергей почти 15 лет был в браке с Анной - у супругов родились сын и дочь.
Однако несколько лет назад артист сообщил о разводе. Вскоре в СМИ появились слухи о новом романе музыканта - на этот раз с его молодой пиарщицей.
Долго пара никак не комментировала эти предположения, но все изменилось в прошлом году: Юлиана опубликовала романтическое фото с артистом, где они позируют вместе.
Сергей Танчинец с невестой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Сергей тоже не остался в стороне и публично ответил взаимностью.
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