Сергей Танчинец женится во второй раз: невеста певца показала обручальное кольцо (фото)

Невеста артиста опубликовала фото из Карпат, где предстала в черном элегантном платье на фоне гор, держа роскошный букет розовых пионов.

Главная деталь - на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. Очевидно, предложение руки и сердца она уже приняла.

"Миллион миллиардов да", - подписала снимки Юлиана.

Сергей Танчинец сделал предложение любимой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция сети

После обнародования фото в соцсетях пошла волна поздравлений. В комментариях влюбленных поздравляют друзья, поклонники и коллеги по шоу-бизнесу.

К поздравлениям присоединились и известные звезды: Злата Огневич, Tayanna, Екатерина Репьяхова и многие другие.

Офіційно: ти - наречена! Вітаю з заручинами. Нехай щастя буде вашим постійним супутником

Це прекрасно! Щастя вам

Яка гарна і щаслива! Вітаааааю вас обох

Кохання та сімейного благополуччя!

Личная жизнь Сергея Танчинца

Ранее Сергей почти 15 лет был в браке с Анной - у супругов родились сын и дочь.

Сергей Танчинец с бывшей женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Однако несколько лет назад артист сообщил о разводе. Вскоре в СМИ появились слухи о новом романе музыканта - на этот раз с его молодой пиарщицей.

Долго пара никак не комментировала эти предположения, но все изменилось в прошлом году: Юлиана опубликовала романтическое фото с артистом, где они позируют вместе.

Сергей Танчинец с невестой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Сергей тоже не остался в стороне и публично ответил взаимностью.