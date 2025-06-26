ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы: "Это был замечательный день"

Четверг 26 июня 2025 21:37
UA EN RU
Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы: "Это был замечательный день" Певица KOLA очаровала фотографиями со свадьбы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица KOLA поделилась трогательными кадрами со своей свадьбы в Праге, которые ранее не публиковала.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы, чувственное сообщение она посвятила годовщине свадьбы с любимым.

Что известно о свадьбе KOLA: фото

Артистка, настоящее имя которой Анастасия Придиус, вышла замуж еще в ноябре 2023 года. Избранником стал иностранец Вячеслав, старше ее на 13 лет.

Сам он родом из Днепра, однако еще с детства живет в Израиле. Свадебную церемонию пара сыграла в тесном кругу родных.

По случаю годовщины артистка впервые показала фотографии с особенного дня, на которых можно разглядеть мужчину.

Какой была свадьба KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Под венец невеста шла в элегантном платье и с собранной прической. А муж был в классическом костюме и кипе.

"Поздравляю с нашей годовщиной, это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", - поздравила любимого певица.

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы: &quot;Это был замечательный день&quot;Свадебное платье KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Она также мечтает организовать еще одно празднование. На этот раз в Украине и с родителями мужа, детьми и друзьями.

"Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной, из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом!" - пообещала KOLA.

Она также обратилась к любимому с просьбой найти для этого время, ведь "знает его графики".

"Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!!! Обещаю. И ты мне обещай, потому что я знаю твои графики", - добавила она.

Какой была свадьба певицы (фото: instagram.com/kola__official)

Накануне KOLA выпустила романтическую песню "Говорили", которую, говорит, посвятила мужу.

"Эта песня для тебя", - написала она и добавила эмодзи сердца.


Как отреагировали в сети

Друзья и поклонники начали активно поздравлять звезду. Они отметили, что она роскошно выглядела в свадебном платье. В частности артистку поздравили alyona alyona, Даша Квиткова, Мишель Андраде, Даша Астафьева и другие.

  • "Поздравляю, моя дорогая! будьте всегда счастливы".
  • "Поздравляю вас. такие красивые! Такие счастливые! Будьте такими всегда".
  • "Какие красивые фото. Какая счастливая ты".
  • "Как будто открыла свою душу и показала нам себя настоящую. Обнимаю и поздравляю с важной для вас датой".
  • "Боже, как это красиво и как светятся у тебя глаза. Будь всегда такая счастливая, как на этих снимках. У тебя обязательно все будет. Иначе никак".
  • "Пусть любовь будет вечной. Вы замечательные".

Вас также может заинтересовать:

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)
В центре Киева перенесли ключевую остановку транспорта: куда и зачем (фото)