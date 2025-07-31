Иво Бобул признался, как позаботился о бывших женах: "Всем сделал очень хорошо"

Украинский певец Иво Бобул впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Он откровенно прокомментировал отношения с экс-супругой Лилией Сандулесой и признался, как относится к бывшим женам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом народный артист рассказал Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Что сказал Иво Бобул о бывших женщинах

Артист прокомментировал, как относится к третьей экс-супруге Лилии Сандулесу. Он прямо ответил, считает ли ее любовью всей жизни.

"Нет, не любовь моей жизни", - лаконично заметил он.

В то же время он добавил, что благодарен всем бывшим женщинам, которые были рядом с ним в разные периоды жизни. Более того, даже признался, что оставил практически каждой из них после расставания.

"Я никого не обидел. Всем сделал очень хорошо: оставил квартиры", - рассказал певец.

В то же время Бобул отметил, что жалеет о первом браке. Этот союз продлился всего три месяца.

Что известно о личной жизни Иво Бобула

Ранее причиной разрыва в первом браке артист называл свою тещу, которая настраивала его жену против него.

Несмотря на трудности в отношениях, тогда супруги стали родителями. У них родился сын Руслан, который проживает в США.

Второй брак подарил дочь Людмилу. Однако измена жены привела к разводу.

А вот третий союз с певицей Лилией Сандулесой продлился 10 лет. У супругов не было общих детей, однако они часто выступали вместе. Даже несколько лет назад воссоединились в совместном туре по Украине. Однако с тех пор больше не общались.

Четвертой женой стала психолог Наталья, которая на 12 лет моложе. У пары есть сын Даниил, которому сейчас 19 лет.

Также артист может похвастаться статусом дедушки, ведь у него есть трое внуков.