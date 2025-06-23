Шоумен Джеджула в третий раз стал отцом: первые фото малыша (фото)

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула ошеломил поклонников неожиданной новостью - он в третий раз стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

22 июня в семье шоумена родилась дочь, которую назвали Эмилией.

Джеджула уже опубликовал первые фотографии с малышкой. Лицо новорожденной он пока не показывает, но эмоциями от радости поделился откровенно.

"Я снова папа! 22.06.25 в 12:43 к нашей семье присоединилось маленькое ангелочек Эмилия! Поздравляем новую жительницу планеты Земля!", - написал ведущий.

Андрей Джеджула с новорожденной дочкой (фото: instagram.com/djedjula)

Новость стала настоящим сюрпризом даже для ближайших поклонников шоумена - ведь об отношениях, беременности или подготовке к отцовству он не упоминал.

Джеджула признается, что намеренно не выносил личное на публику.

"Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это сложное для всех нас время", - пояснил он.

Андрей Джеджула с новорожденной дочкой (фото: instagram.com/djedjula)

Кто является мамой девочки, пока неизвестно. Сам ведущий обещает, что со временем откроет больше подробностей.

Что известно о старших детях Андрея Джеджулы

Шоумен уже воспитывает сына Даниэля и дочь Аделину от предыдущих отношений.

Парень родился в гражданском браке с известной украинской певицей Сантой Димопулос.

Ему уже 16 лет. Долгое время он учился за границей - во французской школе Nice International School. Но в прошлом году решил вернуться в Украину и жить вместе с отцом.

Андрей Джеджула с сыном (фото: instagram.com/djedjula)

"Сын сейчас живет со мной. Это его сознательное решение. Он в свои 15 лет приехал ко мне и 24/7 находится под моим присмотром и воспитанием. Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца", - рассказывал Джеджула в интервью.

Когда-то между Джеджулой и Сантой были длительные конфликты относительно опеки над сыном, но впоследствии ситуация изменилась.

Шоумен рассказал, что много лет не общался с экс-возлюбленной, однако в этом году именно она инициировала разговор о воспитании Даниэля.

Его второй ребенок - дочь Аделина, которая появилась в браке с блогером Юлией Леус. Девочке сейчас четыре года.

Дети Андрея Джеджулы (фото: instagram.com/djedjula)

После развода отношения между бывшими супругами значительно обострились.

Юлия обвиняет экс-супруга в равнодушии к ребенку, зато Андрей заявляет, что ему создают препятствия в общении с дочкой.

В 2022 году ведущий записал видеообращение, в котором жаловался на то, что Леус не явилась на заседание комиссии по правам ребенка и распространяет ложную информацию о нем.

Сейчас Аделина живет с мамой в Польше, и, как утверждает Юлия, не виделась с отцом уже больше года.

Бывшая жена Джеджулы с дочкой (фото: instagram.com/yla__yla)

Она также подтвердила, что Джеджула платит алименты, но, по ее мнению, лишь из-за судебного обязательства.

Сам Андрей убежден: его главная цель - добиться справедливости и получить право присутствовать в жизни дочери. Именно поэтому он обратился в суд.