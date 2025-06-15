Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьми

В День отца королевская семья традиционно делится трогательными фото, и эта теплая ежегодная традиция давно покорила сердца британцев и поклонников монархии по всему миру.

На первом снимке принц Уильям позирует вместе со своими детьми: 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Он обнимает их, а вся семья улыбается прямо в объектив. На другом фото отец с детьми уже в непринужденной атмосфере - играют вместе на траве, дурачатся и весело проводят время.

Автором серии трогательных кадров стал фотограф Джош Шиннер.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Счастливого дня отца, папа (до и после)! Мы любим тебя, твои Д, Ш и Л", - гласит подпись к публикации.

Эти милые фотографии появились вскоре после того, как в Великобритании прошел парад в честь официального дня рождения короля Чарльза III.

На событии присутствовали сам монарх вместе с королевой Камиллой, а также Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и тремя детьми.

Принц Уильям с Кейт и детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)