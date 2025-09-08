Сын Арнольда Шварценеггера тайно женился: фото с роскошной свадьбы

Патрик Шварценеггер сыграл тайную свадьбу

Праздничная церемония прошла в субботу в элитном гольф-клубе штата Айдахо на берегу живописного озера.

По информации западных медиа, аренда этой площадки для трехдневного празднования стартует от 20 тысяч долларов.

Жених появился в светлом кремовом смокинге и классических черных брюках, а невеста - в элегантном платье с открытыми плечами и длинной фатой.

Подружки невесты выбрали нежные желтые платья, а друзья жениха были в черных смокингах.

На событии присутствовали ближайшие родственники: Арнольд Шварценеггер, Мария Шрайвер, сестра Патрика - Кэтрин - вместе с мужем, актером Крисом Праттом ("Стражи галактики").

Также среди приглашенных были Роб Лоу, Джейсон Айзекс и сводный брат Патрика - Джозеф Баэна, сын Арнольда от домработницы Милдред Баэны.

Влюбленные прибыли в Айдахо заранее, чтобы насладиться озерным отдыхом перед торжествами.

Напомним, пара встречалась в течение восьми лет и объявила о помолвке в декабре 2023-го.

Впрочем, свадьбу пришлось отложить из-за участия Патрика в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос", которые проходили в Таиланде.

В интервью актер признавался, что предложение совпало с новостью о роли.

"Через несколько дней после того, как сделал предложение, я сказал Эбби: "Придется немного подождать. Впереди семь месяцев съемок - и только потом свадьба", - рассказывал Патрик.

Патрик Шварценеггер с женой (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

Несмотря на паузу, невеста поддержала решение возлюбленного. Как признался актер, она оставалась "очень счастливой" на протяжении всего периода подготовки.

Еще осенью 2024-го Патрик рассказывал журналу GQ о подготовке к свадьбе. За "

"Я понял: мой долг - сделать так, чтобы она чувствовала себя хорошо и смогла организовать свадьбу своей мечты", - говорил актер.

Хотя иногда он высказывал свое мнение, Патрик подчеркивал, что большинство решений принимала невеста, а он был рядом, чтобы поддержать.

"Моя работа - помочь ей создать лучший день в ее жизни. И это все, что нужно", - уверял сын бывшего Губернатора Калифорнии.

Патрик Шварценеггер с женой (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)