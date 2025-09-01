Впервые после скандала: Каменских сделала новое заявление, но на двух языках

Певица Настя Каменских, которая недавно попала в скандал из-за исполнения старых песен на русском, вышла в соцсети с новым заявлением. На фоне "отмены" звезда заговорила о любви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Насти.

Что написала Каменских

Так, певица высказалась о собственных убеждениях. Также она сказала, что считает силой добра.

"Любовь - прекрасна. Я искренне верю, что именно из любви рождается все лучшее в этом мире. Именно поэтому мои убеждения всегда о любви. Ведь это сила добра", - написала Каменских на украинском языке.

Также она оставила этот текст на другом языке - английском. Свой пост Настя "проиллюстрировала" новыми фото с концертов.

Реакция сети

В комментариях под заявлением Насти, которое она сделала впервые на фоне скандала, пользователи начали шутить, что на этот раз певица высказалась только на двух языках, хотя недавно использовала не только украинский или английский. Юзеры пишут:

"А почему не на русском? Петь хорошо получалось"

"Еще одно "дерево любви"

"Уже о языке забыла, начала о любви"

"Передавай привет Ани Лорак"

"Потому что ты не Украина!".

Почему Каменских попала в скандал

Напомним, недавно певица отметилась исполнением русскоязычных песен в Майами. Несмотря на заявления о том, что она не вернется к своим хитам на языке страны-агрессора даже после окончания войны (которые Каменских делала еще несколько лет назад), артистка вновь начала петь треки из прошлого.

Но на этом все не закончилось. Впоследствии появилось еще одно видео, на котором Каменских сделала заявление о языке.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты разговариваешь. Есть один язык, который понимает весь мир, - любовь. Самое главное чувство в мире", - сказала она на нескольких языках, среди которых был и русский.

Позже стало известно, что известный ювелирный бренд открестился от Каменских, хотя она несколько лет была его амбассадором.