До слез: что больше всего поразило принца Гарри во время визита в Украину (видео)

Что принц Гарри делал в Киеве

"Было много вчера, но эти три точки для посещения принцем Гарри были самые важные: увидеть последствия российской агрессии и разрушенные гражданские дома Киева собственными глазами и понять через что мы проходим здесь каждый день", - написала Ольга в Stories и показала, что принц Гарри побывал возле разрушенного россиянами дома.

Принц Гарри в Киеве (скриншот)

Также сын короля Чарльза III побывал на Майдане. Он увидел множество флажков, которые оставляют родные и близкие военных, отдавших свою жизнь на фронте.

"Это место поразило его больше всего: "Я никогда не видел такого способа почтения памяти. Одновременно чувствовал боль и любовь, гордость и несправедливость", - сказал он после со слезами на глазах", - вспомнила Руднева.

Принц Гарри на Майдане (скриншот)

А еще герцог побывал в разрушенном здании Кабмина. Мир, подчеркнула Руднева, должен все это видеть.

Что известно о визите принца Гарри в Украину

Напомним, герцог уже не впервые приезжал в Украину. В апреле этого года принц Гарри незапланированно посетил Львов. Там он встретился с украинскими ветеранами. А 12 сентября внук Елизаветы II прибыл в Киев.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - пояснил принц Гарри.