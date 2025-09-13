До сліз: що найбільше вразило принца Гаррі під час візиту в Україну (відео)

Що принц Гаррі робив у Києві

"Було багато вчора, але ці три точки для відвідування принцом Гаррі були найважливіші: побачити наслідки російської агресії та зруйновані цивільні будинки Києва на власні очі та зрозуміти через що ми проходимо тут щодня", - написала Ольга в Stories та показала, що принц Гаррі побував біля зруйнованого росіянами будинку.

Принц Гаррі в Києві (скріншот)

Також син короля Чарльза III побував на Майдані. Він побачив безліч прапорців, які залишають рідні й близькі військових, які віддали своє життя на фронті.

"Це місце вразило його найбільше. "Я ніколи не бачив такого способу вшанування памʼяті. Одночасно відчував біль та любов, гордість та несправедливість", - сказав він після зі сльозами на очах", - згадала Руднєва.

Принц Гаррі на Майдані (скріншот)

А ще герцог побував у зруйнованій будівлі Кабміну. Світ, наголосила Руднєва, має все це бачити.

Що відомо про візит принца Гаррі до України

Нагадаємо, герцог вже не вперше приїжджав до України. У квітні цього року принц Гаррі незаплановано завітав до Львова. Там він зустрівся з українськими ветеранами. А 12 вересня онук Єлизавети II прибув до Києва.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - пояснив принц Гаррі.