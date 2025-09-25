Соловий в платье невесты подогрела слухи о тайной свадьбе (видео)

Почему певица примерила свадебное платье

Соловий неожиданно показалась в образе настоящей невесты. На новом видео певица позировала в фате и белоснежном платье. Она держала в руках цветок, из которого выдергивала лепестки.

Оказалось, что Христина примерила платье невесты для съемок. Таким образом певица захотела анонсировать премьеру трека.

Соловий в свадебном платье (скриншот)

Но видео заинтриговало фанов, ведь уже несколько месяцев поговаривают, что Соловий тайно вышла замуж.

"Христина Соловий на благотворительном фестивале Маши Ефросининой впервые вышла на сцену после длительной творческой паузы. Говорят, пауза была не только по творческим соображениям, но и по личным", - говорилось в заметке в Telegram-канале "ЗЛИВА" несколько недель назад.

А когда же на днях по сети начали "блуждать" первые кадры Соловий в платье невесты, интрига усилилась.

"Но интересует - именно свадебное платье! Ведь слухи о том, что певица официально вышла замуж, пока была в творческой паузе, ходят уже несколько месяцев. Так что, узнаем. Или нет. И счастья молодым, если это правда. И если неправда тоже", - писали инсайдеры.

Действительно ли Соловий тайно вышла замуж и кто мог стать избранником звезды - пока неизвестно.

Личная жизнь Христины Соловий

Певица обычно выбирает приватность и редко делится личными подробностями. Однако известно, что она встречалась с писателем Сергеем Жаданом. В 2022-2023 годах их творческое сотрудничество переросло в роман, о котором оба старались ничего не рассказывать.

В 2024 году Соловий подтвердила отношения с Жаданом. Но на тот момент они уже не были вместе.

Соловий и Жадан (скриншот)

"Так как я в творчестве воспроизвожу свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе и он конечно согласился. На тот момент наши отношения были в разгаре, в клипе "Юность", - признавалась артистка.

После разрыва Христина рассказывала, что имеет новые отношения, но имя своего избранника не раскрывает.