"Нет большей ненависти, чем христианская любовь". Певец ANDRUX - о геях в украинском шоу-бизе, страхе и достоинстве

– Недавно в Киеве состоялся Марш Равенства. Чем отличается атмосфера прайда в США от той, которую ты видишь или чувствуешь в Украине?

– Общественным настроением. Как по мне, в США прайд это больше о празднике и осознание, что самая тернистая часть пути пройдена, хотя при нынешнем президенте аспект борьбы таки возвращается.

И все же, это праздничное мероприятие, на котором есть не только ЛГБТК+ сообщество, но и семьи с детьми, представители власти, в общем все жители города, которые не только поддерживают равные права, но и знают, что прайд - это всегда ярко и радостно.

В Украине это исключительно о борьбе. Возможно, если бы власть не строила по три церкви на квадратный метр, а инвестировала эти средства в образование своего населения, у нас не было бы проблемы, которую мы имеем сегодня.

В конце концов, неудивительно, что книга, которая призывает "не полагайся на свой ум" (Притчи 3:5), привела к тому, что у людей отсутствует уважение к науке и фактам, которые уже не первое десятилетие утверждают, что ориентация это естественное явление, которое невозможно ни выбрать, ни изменить.

– Насколько комфортно в США артисту быть открытым относительно своей ориентации?

– В США артисту быть открытым относительно своей ориентации не только комфортно, но и достойно времени. Мы живем в 2025 году, когда публика устала от фальши: чрезмерного пафоса, лимузинов, искусственных драм, намеренно созданных ради хайпа. Сегодня успех не в маске, а в правде.

Величайшие артисты современности это те, кто не боится быть собой. Билли Айлиш не нуждается ни в фейерверках, ни в летающих танцовщиках. Она выходит на сцену и ее присутствия достаточно, чтобы заворожить многотысячный зал, потому что между ней и зрителем есть самое ценное: настоящая связь, фундаментом которой является ее искренность.

Именно поэтому мне трудно уважать украинских артистов из среды ЛГБТК+, которые не только замалчивают свою сущность, но и иногда прилюдно осуждают тех, кто борется за их право быть собой. Я понимаю, что за этим стоит страх: за карьеру, за безопасность, за имидж "мачо", тщательно выстроенный для гетеронормы. Но когда взгляд этих "мачо" предательски падает не на фанатку, а на ее парня - встает вопрос не о сексуальности, а о честности.

Когда-то Харви Милк (первый открытый гей, избранный на публичную должность в США, борец за права ЛГБТ - Ред.) говорил своим коллегам, участникам движения за равные права: "Или вы делаете камингаут, или не приходите сюда больше". Это не ультиматум, это путь к изменениям. Ведь доказано: как только человек узнает, что кто-то из его окружения ЛГБТК+, его отношение смягчается, очеловечивается.

Поэтому сегодня как никогда - время правды. Быть открытым не только безопасно. Это мощно. Это ответственно. Это революционно.

Певец ANDRUX высказался об ЛГБТК+ в Украине (фото: пресс-служба артиста)

– Что изменилось в Украине за последние годы в отношении к ЛГБТК+ сообществу? В частности в музыке и культуре.

– Видимости стало больше, и это факт. Но по собственному опыту скажу: украинские СМИ так же "морозили" меня раньше, как и сейчас. То "слишком откровенно", то "не ко времени", то "люди не готовы". Лишь единицы, такие как ваше издание, готовы говорить о реальных вещах открыто и честно.

Ирония в том, что все прекрасно знают: без ЛГБТК+ сообщества не существует шоу-бизнеса. Ведь именно это сообщество часто является очень творческим, ярким, драйвовым. Это не сравнение гетеро и ЛГБТК+ артистов, а лишь напоминание об инклюзивности. Однако говорить об этом решаются единицы.

Я рад видеть камингаут медийных людей, это важно. Потому что без них не будет настоящих изменений. Очень жаль, что многие ЛГБТК+ артисты этого не осознают и пытаются "сидеть на двух стульях", часто боясь потерять свою аудиторию. Неудивительно, что из-за этого прогресс идет так медленно. Изменения требуют действий, а не молчания и бездействия.

– Какие наибольшие риски сегодня у публичной ЛГБТК+ личности в Украине?

– Смерть. Это не метафора, а вполне реальная угроза. Пока многие "пассивные гомофобы" Украины прячутся за фразой "я не гомофоб, но...", они уверены, что преследований нет.

Однако реальность другая: мы регулярно слышим новости об избиениях, об ЛГБТК+ людях в реанимации, об избиваемых военных медиках и о таксистах, которые отказываются везти парня из-за накрашенных ногтей.

Лично я ежедневно получаю множество угроз, ведь борьба с дискриминацией и преследованием - это не абстрактная идея, это часть моей жизни. Я мечтаю о дне, когда ориентация перестанет быть темой, которой нужно уделять столько внимания. Но этот день наступит только тогда, когда прекратится безосновательная агрессия и травля. И пока люди говорят "сколько можно?", я отвечаю: столько, сколько вы будете меня ненавидеть и поливать дерьмом за то, что я не выбирал.

– Что для тебя значит прайд? Это больше про праздник, борьбу или видимость?

– Для меня прайд был, есть и всегда будет о борьбе. Праздник - это в Нью-Йорке и Сан-Франциско, где люди уже научились жить в мире и согласии, где человечность распространяется не только на белых гетеро-христиан, а на всех без исключения.

Потому что любовь не может быть эксклюзивной, особенно в нации, которая иронично берет за идеал Иисуса, который большую часть времени проводил с теми, кого общество отвергло.

Не зря говорят, что нет большей ненависти, чем христианская любовь. Цитата не моя, но как жертва этой "любви" могу твердо сказать, что это чистая правда!

ANDRUX рассказал о прайдах в США (фото предоставлено артистом)

– Как, по твоему мнению, можно сделать украинский прайд более безопасным и заметным?

– Первое и самое важное - это действие закона. Конституция запрещает дискриминацию по признакам ориентации, но за 34 года независимости мы не видим случаев, когда кого-то привлекали бы к ответственности за нарушение этого закона. И это неудивительно.

Второе - это поддержка гетеро-сообщества. Мой Instagram-аккаунт - живое свидетельство того, что в Украине по меньшей мере 65 тысяч человек относятся к ЛГБТК+ положительно. Однако на парады приходит, в лучшем случае, лишь несколько сотен. Очень хотелось бы видеть на прайдах больше здорово-мыслящих гетеросексуальных людей.

Зато подавляющее большинство гетеро ходят туда не поддержать. Чаще всего там присутствуют озлобленные невежды, которые не только игнорируют науку и естественность ориентаций, но и готовы сделать все, чтобы эта правда не была услышана. Ведь тогда они потеряют возможность проецировать свою агрессию на других и им придется искать новый смысл жизни.

– Какие эмоции вызывает у тебя контраст между свободой в США и ограничениями в Украине?

– Депрессивные. Я знаю и вижу, как может быть. Я живу в городе, где права человека это высшая ценность. Нет здесь ни Содома, ни Гоморры, есть только мир и осознание того, что мы не созданы быть идентичными, и это не мешает людям заботиться и заботиться друг о друге. Но борьба за эти права здесь началась раньше.

Пока я жив - буду делать все, чтобы наши дети или хотя бы внуки не читали угрозы смерти только за то, что они посмели родиться другими. Это просто неправильно. Так не может быть.

ANDRUX откровенно рассказал о притеснениях ЛГБТК+ в Украине (фото предоставлено артистом)

– Какое главное сообщение ты бы хотел донести украинской аудитории в Месяц гордости?

– Обращаюсь только к думающему населению. Потому что люди с советской ватой в голове вряд ли услышат (как музыкант уверяю вас - хлопок прекрасный звукоизолятор). Вдумчивым хочу пожелать: сделайте из точек, которые понаставила церковь и советские догмы, знаки вопроса. Найти на них ответы займет 7 минут.

В 2025 году не может быть отговорки "я не знал". У каждого есть доступ к искусственному интеллекту, который за доли секунды даст правдивую информацию о ЛГБТК+ - информацию, основанную на фактах, то есть правде.

В 2025-м человек должен сделать выбор: либо развиваться, либо и дальше быть в псевдоучениях и токсичных стереотипах, которые сеют ненависть и разделяют общество на "они и мы".

– Недавно ты презентовал новый трек "Он не подошел". О чем он? Как ты думаешь, насколько в Украине готовы воспринимать музыку об однополых отношениях?

– Я об этом не думаю. Вы сварили вкусный борщ. Вам интересно мнение людей, которые не любят свеклу? Вот и мне - нет.

Кроме как для меня, эта песня написана для ЛГБТК+ подростков, которым годами втирают советские учения и врут о том, что с ними что-то не так. Я хочу, чтобы они видели, что быть собой это прекрасно, и ты всегда найдешь тех, кто будет любить тебя таким, какой ты есть.

Ну и если я мог в свое время страдать и смеяться под гетеро-песни, то и с гетеро-людьми ничего не случится от строчки "он не подошел", которую поет мужской голос.

Можете выдыхать: если бы из гетеро человека можно было бы сделать гея (а мы знаем, что ориентацию изменить невозможно), то делал бы я это не голосом. Я же не зря в зал хожу (улыбается).

Ну а песня о том, как твой краш, на которого ты охотишься взглядом весь вечер, так к тебе и не подошел. Эта песня полна сатиры и трагикомедии, как в конце концов и моя жизнь.