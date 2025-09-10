Стала известна дата премьеры "Холостяк-14" с Цымбалюком: стильное видео

Когда выйдет 14 сезон шоу "Холостяк": дата

Как стало известно из проморолика, премьера нового сезона шоу состоится 17 октября в 19:00.

Главный герой проекта - актер Тарас Цымбалюк - в видео предстает в образах из культовых фильмов, а в конце поднимает бокал и объявляет себя холостяком в стиле фильма "Великий Гэтсби".

"Почувствуй любовь, словно в кино: с безумными поступками, жаждой и страстью", - говорится в описании к видео.

Как отреагировали в сети

Пользователи преимущественно в восторге от премьеры. Многие с нетерпением ждут выхода шоу, чтобы насладиться историями участниц и главного героя. Нашлись и те, кто считает программу пиаром, ведь уже после съемок Цымбалюка заметили в компании бывшей Светланы Готочкиной.

"Ради Тараса смотрю телевизор"

"Бронирую кинозал ради такого события"

"Что-то в этом году затянули с премьерой. Видимо, Тарас все никак не мог выбрать".

"Сколько сидел ждал-ждал".

"Надеюсь, что хороший будет сериал! Желательно с изысканными платьями и образами, а не лохмотьями".

"Неужели еще кто-то в это верит? Холостяк, который имеет замечательную девушку Светлану. Даже не скрываясь, ходят и фотографируются на мероприятия вместе, такой себе пиар".

Как снимали "Холостяк" с Цымбалюком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Что известно об участии Тараса Цымбалюка в проекте "Холостяк"

Имя главного героя 14-го сезона стало известно еще в апреле этого года. Позже Тарас объяснил, почему решился на участие. На это было несколько причин.

На момент предложения он разошелся с девушкой Светланой, поэтому был открыт к новому опыту. Кроме того, заявил, что верит в возможность найти на проекте человека, который по-новому повлияет на его личную жизнь.

"Также мне приятно в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством и еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" - любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы", - сказал тогда он.

Напомним, актер был в браке дважды: с одногруппницей в студенческие годы и со стилисткой Тиной Антоненко, с которой развелся через 11 месяцев в 2022-м.

Среди самых известных фильмов и сериалов звезды - "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" и другие.