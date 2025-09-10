Стала відома дата прем'єри "Холостяк-14" з Цимбалюком: стильне відео

Коли вийде 14 сезон шоу "Холостяк": дата

Як стало відомо з проморолика, прем'єра нового сезону шоу відбудеться 17 жовтня о 19:00.

Головний герой проєкту - актор Тарас Цимбалюк - у відео постає в образах з культових фільмів, а наприкінці підіймає келих та оголошує себе холостяком в стилі фільму "Великий Гетсбі".

"Відчуй кохання, немов у кіно: із шаленими вчинками, жагою та пристрастю", - йдеться в описі до відео.

Як відреагували в мережі

Користувачі переважно у захваті від прем'єри. Багато хто з нетерпінням чекає на вихід шоу, аби насолодитися історіями учасниць та головного героя. Знайшлися й ті, хто вважає програму піаром, адже вже після знімань Цимбалюка помітили в компанії колишньої Світлани Готочкіної.

"Заради Тараса дивлюсь телевізор"

"Бронюю кінозал заради такої події"

"Щось цього року затягнули з прем'єрою. Мабуть, Тарас все ніяк не міг обрати".

"Скільки сидів ждав-ждав".

"Сподіваюсь, що гарний буде серіал ! Бажано з вишуканими сукнями та образами , а не лахміттям".

"Невже ще хтось в це вірить? Холостяк, який має чудову дівчину Світлану. Навіть не ховаючись, ходять та фотографуються на заходи разом.Такий собі піар".

Як знімали "Холостяк" з Цимбалюком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Що відомо про участь Тараса Цимбалюка в проєкті "Холостяк"

Ім'я головного героя 14-го сезону стало відомо ще у квітні цього року. Пізніше Тарас пояснив, чому наважився на участь. На це було декілька причин.

На момент пропозиції він розійшовся з дівчиною Світланою, тому був відкритий до нового досвіду. Крім того, заявив, що вірить в можливість знайти на проєкті людину, яка по-новому вплине на його особисте життя.

"Також мені приємно в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю і ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми", - сказав тоді він.

Нагадаємо, актор був у шлюбі двічі: з одногрупницею в студентські роки та зі стилісткою Тіною Антоненко, з якою розлучився через 11 місяців у 2022-му.

Серед найвідоміших фільмів та серіалів зірки - "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" та інші.