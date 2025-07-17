Старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж: какой была свадьба и кто избранник (видео)

Оля Полякова выдала старшую дочь замуж: детали

Певица сообщила об изменениях в статусе дочери, опубликовав трогательное видео со свадебной церемонии.

Она показала, как Маша и ее возлюбленный-иностранец Эден Пассарелли официально становятся супругами и закрепляют союз поцелуем уже мужа и жены.

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это - самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом", - написала Полякова.

"Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька Маша, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите - ежедневно, ежеминутно", - добавила она.

Какой была свадьба Маши Поляковой

Судя по опубликованным кадрам, свадьба была скромной. Маша выбрала нежное летнее платье в голубых цветах, а жених классический костюм. У себя в соцсетях новоиспеченная жена поделилась трогательными кадрами с церемонии.

Звездная мама и здесь не сдержала эмоций и снова поздравила пару в комментариях, вспомнив мужа и отца своих детей.

"Маруся! Не зря папа тебя полюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", - отметила она.

Дочь Поляковой вышла замуж (фото: instagram.com/marypoppers1)

Что известно о женихе Маши Поляковой

Девушка тщательно скрывала свои отношения от публики. Эден - иностранец. Он учится в Беркли, где и дочь артистки.

Об их помолвке стало известно в начале июля. Тогда Мария разместила видео, на котором парень трогательно делает предложение руки и сердца.