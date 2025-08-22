Стас Боклан сменил имидж: как сейчас выглядит ведущий "Хто хоче стати мільйонером?"

Уже скоро нас ждет премьера нового сезона шоу "Хто хоче стати мільйонером?". И Стас Боклан, ведущий проекта, где талантливые украинцы становятся миллионерами и выигрывают суммы с четырьмя и пятью нулями, уже сменил имидж для съемок.

Об этом и других интересных фактах о шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на ICTV2 рассказывает РБК-Украина .

Как изменится стиль ведущего

Уже третий сезон подряд украинское шоу ведет Народный артист Украины, которого обожают миллионы зрителей, Стас Боклан.

В новом сезоне его имидж изменится: он будет подчеркнуто элегантным и в стильных очках. Как рассказали в программе, для господина Боклана было подобрано 15 эффектных оправ, среди которых он выбрал ту, что наиболее комфортна и подходит именно ему.

Стас Боклан (фото: пресс-служба)

Кто они, первые миллионеры

Первым мировым миллионером благодаря шоу стал американец Джон Карпентер, в 1999 году. Он работал обычным налоговым инспектором, а в жизни был интеллектуалом.

Победительница появилась в оригинальном британском шоу лишь на 12 год, ею стала Джудит Кеппел. На тот момент ей было 58 лет, она имела троих взрослых детей, два брака и два развода, посещала сообщество анонимных алкоголиков и работала обычной садовницей. Но верила в свою удачу.

Украинскими миллионерами стали учитель Олег Мороз из Сумской области в 2021 году и предприниматель Руслан Стоколос из Киевской области в 2024 году. Именно Руслан, став победителем, обратился к другу и сказал фразу, которую потом все цитировали: "Юрчик, готуй мішки!".

Руслан Стоколос (фото: пресс-служба)

Может ли съемочная группа участвовать в викторине

На украинской программе работают настоящие поклонники шоу. Как работники, они не могут участвовать как игроки в шоу, но играют для себя на площадке. Заранее договариваются, что не гуглят ответы, а вспоминают сами и ищут ответы.

А режиссер Светлана, которая на связи со всеми, записывает ответы всех: режиссеров, операторов, инженеров, редакторов и других. Работники не знают правильных ответов, поэтому они так же, как и игроки, проверяют свои знания и эрудицию. Съемочная группа играет на интерес, не на деньги, но заинтересованность и азарт от этого не уменьшается!

"Десять премьерных выпусков, интересные вопросы, умные талантливые игроки, новые победители-миллионеры - все это уже скоро! "Кто хочет стать миллионером?" - игра, в которую выигрывает каждый, ведь без денежного приза из проекта не уходит никто", - рассказали в пресс-службе.

Первый эпизод нового 3-го сезона шоу "Хто хоче стати мільйонером?" смотрите на канале ICTV2 1 сентября в 19:00.