Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую: детали

Вторник 26 августа 2025 19:53
UA EN RU
Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую: детали Тарас Тополя и Марьяна Безуглая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя решил обжаловать в суде заявления народного депутата Марьяны Безуглой, которая публично обвинила его в "фейковой мобилизации" и якобы отсутствии службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя OBOZ.UA.

Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую

Причиной судебного иска стало скандальное сообщение депутата в соцсетях, которое, по словам Тополи, не соответствует действительности и является клеветническим.

Артист отметил, что стремится к юридическому опровержению этой информации.

"Я делюсь этим впервые - мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", - сообщил Тополя.

Также исполнитель добавил, что деньги, которые ранее собирались на помощь Безуглой после его громкой инициативы с "психиатрической поддержкой", будут направлены на другие цели - а именно на помощь детям погибших бойцов 130-го батальона.

Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую: деталиТарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia(

"Кроме того, мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды", - сказал музыкант.

"В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно - поддержка детей погибших побратимов из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как это было заявлено при сборе", - добавил он.

Напомним, публичное противостояние между депутатом и музыкантом началось в июне, когда Тополя обнародовал фото своей квартиры, разрушенной из-за обстрела.

Безуглая тогда написала, что это "карма", и обвинила его в вымышленной службе.

Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую: деталиМарьяна Безуглая (фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Около месяца спустя сама она призналась, что имеет синдром Аспергера - это расстройство аутистического спектра, которое, по ее словам, затрудняет эмоциональное восприятие людей.

Вас может заинтересовать:

Тарас Тополя Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
