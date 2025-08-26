Звезда "Україна має талант" присоединился к ВСУ: как он сейчас выглядит (фото)

Финалист популярного проекта "Україна має талант" Александр Кварта сообщил, что отныне служит в Вооруженных силах Украины. Артист сейчас проходит военную подготовку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.

Александр Кварта присоединился к рядам ВСУ

В коротком ролике певец появился в военной форме и эмоционально обратился к своим подписчикам.

"Сейчас я прохожу обучение в рядах ВСУ. Всем моим подписчикам желаю как можно быстрее мирного неба. А я буду поддерживать вас уже из рядов Вооруженных сил Украины. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям - я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни. Слава Украине!", - говорит артист.

Впоследствии он поделился еще одним видео, в котором сообщил, что благодаря поддержке фанатов ему удалось закрыть сбор на нужды военных, которые защищают Украину на Покровском направлении.

Певец добавил, что сейчас вынужден поставить волонтерство на паузу, ведь стал непосредственно нужен в армии.

"...из соображений ТЦК стал более полезным непосредственно в армии", - сказал Кварта.

Творческий путь и жизнь до службы

Александр Кварта родился в Ахтырке Сумской области. С детства занимался музыкой - учился игре на скрипке, участвовал в балетной студии и театральном кружке.

По первому образованию он - учитель рисования и черчения, преподавал в школе четыре года. Впрочем, любовь к сцене побудила его выбрать музыкальную карьеру.

Первыми шагами в шоу-бизнесе стали выступления в "Караоке на Майдане", однако настоящую популярность певцу принесло участие в "Україна має талант", где он дошел до финала с хитом "Сеньорита, я влюблен".

В начале своего творчества Кварта писал песни на русском, ориентируясь на русский рок и поп-музыку.

Некоторое время даже проживал в РФ. Однако еще с 2014 года артист начал выступать с концертами для военных в зоне АТО, а после полномасштабного вторжения активно гастролировал перед защитниками, посещал госпитали и организовывал благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ.

Александр Кварта (фото: facebook.com/OleksandrKvarta)