"Папа до сих пор не в курсе": известная актриса сменила фамилию и раскрыла причину

Как на самом деле звали Катарину Файн

Да, ранее Катарина носила фамилию Чугай. Но она строит карьеру под псевдонимом, так актриса подписана и в соцсетях. Поэтому звезда решила стать Файн не только в творческой жизни, но и в паспорте.

"Я уже давно сменила фамилию в паспорте. Поскольку у меня есть амбиции сниматься в европейских и голливудских проектах, решила это сделать. Ведь документально это создает сложности и неудобства", - рассказала Катарина.

"Все равно я своей фамилией нигде не пользуюсь и уже даже с ней себя не ассоциирую. Поэтому официально - Катарина Файн", - отметила она.

Актриса Катарина Файн сменила фамилию (фото: instagram.com/katarina_fain_)

Интересно, что о таких переменах актриса не рассказала папе. Впрочем, Файн думает, что его это не расстроит. У Катарины есть родственники-мужчины, благодаря которым их фамилия имеет будущее.

"Папа до сих пор не в курсе. У меня есть два моих родных брата, двойняшки, они носят папину фамилию. Поэтому будет продолжение рода, продолжение фамилии, папа не переживает. И мне хорошо", - пояснила Файн.

Кто такая Катарина Файн

Украинская актриса театра и кино, родилась 26 января 1994 года в Киеве. Она окончила актерский факультет КНУТКиТ им. Карпенко-Карого (мастерская А. Шаварского) и дебютировала на экране в 2016 году, снявшись в сериале "Окно жизни". Наибольшую известность получила благодаря роли в фильме "Скажене весілля 3". Файн также сыграла в проектах “Беззахисне серце”, “Розтин покаже” и “Зв’язок”.