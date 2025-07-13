Не только "Пираты Карибского моря": топовые фильмы "нулевых", от которых захватывает дух

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Джонни Депп создал образ, который трудно забыть, капитан Джек Воробей стал легендой. Сокровища, корабли, призраки и море харизмы - это именно тот случай, когда приключенческое кино работает на все 100%.

"Властелин колец: Братство кольца"

Эпическое начало трилогии, которая покорила миллионы зрителей. Смотрите, как Фродо возьмет на себя очень тяжелую ношу, с которой не могли справиться даже сильные маги. Это именно тот фильм, который хочется смотреть снова и снова.

"Одиннадцать друзей Оушена"

Элегантное ограбление, стиль, юмор, интрига - это фильм, который сделал жанр афер невероятно популярным. Лента возвращает во времена, когда мир кино еще не так изобиловал боевиками, а сюжеты были действительно интересными.

"Аватар"

Первый фильм, который действительно использовал 3D как искусство. Джеймс Кэмерон создал мир Пандоры, где каждый кадр, словно визуальное чудо. Масштаб, экология, драма - сюжет поражает даже сейчас.

"Мистер и миссис Смит"

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые играют главные роли в самом сексуальном экшене "нулевых", поразили невероятным перевоплощением. Стиль, напряжение и немного страсти, в этой ленте все на высшем уровне. И многие затаят дыхание, если будут смотреть ее впервые.

"Загадочная история Бенджамина Баттона"

Это история мужчины, который родился старым и молодел с годами. Меланхоличное и глубокое кино с роскошным визуалом не оставит вас равнодушными. А игра актеров надолго останется в памяти.

Также смотрите следующие фильмы "нулевых":

"Престиж"



"Брюс Всемогущий"

"Последний самурай"

"Старикам здесь не место"

"Железный человек"