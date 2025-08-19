Тина Кароль "разнесла" Женю Галича за критику DREVO: "Такая кринжатина" (видео)

Что сказал Женя Галич о песне "Смарагдове небо"

Музыкант высказался о композиции во время участия в YouTube-шоу. Он отметил, что песня не могла остаться незамеченной. Впрочем, прослушав ее полностью, не смог оценить качество текста положительно.

"Я вот знаю: "Смарагдове небо". Вот этот хучок. Я не понимаю, что дальше. А потом я такой думаю: надо послушать песню всю. Г*вно! Ну, сам припев - классно. Все, а после больше ничего нет", - сказал он.

Его резкие слова вызвали волну возмущения как среди фанов DREVO, так и среди некоторых коллег по сцене.



Что сказала Тина Кароль о словах Жени Галича

В соцсетях она отметила, что артистам не стоит "гнать" на коллег. Вместо этого лучше сосредоточиться на создании собственного материала.

"Это такая кринжатина, когда артисты гонят на других, на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал", - заявила она.

Тина вспомнила, как DREVO сам критиковал ее. В октябре прошлого года он был недоволен, что она стала продюсером Нацотбора на "Евровидение", но впоследствии извинился. В итоге она решила заступиться за молодого исполнителя.

"Молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это, возможно, из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть! Да, вы в одном сегменте. Просто дайте друг другу жизнь! Неба хватит на всех. Прекратите комментировать чужое творчество - делайте свое", - отметила артистка.

Как Галич объяснил свои слова

Отметим, что музыкант после реакции в соцсетях извинился за резкость. Он объяснил, что не стремился оскорбить DREVO. Только хотел подчеркнуть важность создания качественной и глубокой музыки.

По его словам, припев "Смарагдове небо" яркий и запоминающийся. Но для него важно, чтобы композиция была целостной, с полною историей, которую слушатель будет проживать "от первой ноты до последней".

"Хочу, чтобы мы все двигались в сторону качественной музыки, глубокой и честной, а не только построенной на ярком хук-рефрене. Это мое видение, я имею на него право", - прокомментировал он.

Женя Галич (скриншот из видео)

Что известно о DREVO

Настоящее имя - Максим Деревянчук. Родился 11 декабря 2001 года в городе Вараш, Ровенская область.

Он является автором и исполнителем песен. В 2024 году участвовал в Нацотборе на "Евровидение", где занял девятое место.

Широкую известность получил после выхода песни "Смарагдове небо", которая вышла в мае этого года. Сейчас клип к композиции насчитывает 22 миллиона просмотров.