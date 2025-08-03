Тринчер ответила, согласилась бы стать героиней новой "Холостячки"

Украинская певица Анна Тринчер призналась, согласилась бы попробовать себя в роли участницы шоу "Холостяк", или же главной героини проекта "Холостячка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости "24 Каналу".
Артистка откровенно ответила, что формат соревнования за чье-то внимание ей не близок, особенно учитывая высокий темп жизни и эмоциональные нагрузки.
"Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, да и проектов в жизни хватает", - пояснила она.
Что касается возможного будущего в "Холостячке", звезда не отвергает такой идеи полностью, однако подчеркивает, что сейчас для этого не лучший период.
Анна жаждет настоящих эмоций, а не телевизионного монтажа и продуманных сценариев.
"Возможно, когда-то и было бы интересно попробовать ради опыта. Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне - без сценариев и монтажа", - призналась исполнительница.
Кроме того, певица поделилась, что ее музыка тесно связана с личными переживаниями.
Слушатели неоднократно замечали, что в ее песнях часто говорится о непростых моментах в любви. Как оказалось, именно собственный опыт лег в основу многих композиций.
"Да, эти песни действительно родились из личного опыта. Но важно понимать, что это не только о мужчинах или каких-то ошибках из прошлого. Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя", - отметила Анна.
После разрыва с партнером, говорит артистка, она впервые позволила себе остановиться и переосмыслить внутреннее состояние.
Именно с этого периода началась ее трансформация, которая и стала толчком для нового творчества и изменений в мировоззрении.
Когда же речь зашла о новых чувствах или отношениях после развода, Анна ответила с таинственной улыбкой.
Артистка не стала открывать подробностей, но дала понять, что сейчас для нее самое важное - внутренний баланс.
"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное - время покажет", - добавила артистка.
Звезда более двух лет строила отношения с блогером и предпринимателем Александром Волошиным.
В декабре 2022 года влюбленные объявили о помолвке, а уже летом того же года отгуляли свадьбу.
Однако спустя год после бракосочетания певица призналась, что в их браке наступила непростая полоса - пара столкнулась с серьезным кризисом и пыталась сохранить отношения.
В ноябре 2023-го Анна и Александр сообщили об окончательном расставании. По словам артистки, напряжение в отношениях началось с момента, когда Волошину диагностировали депрессию.
Болезнь значительно повлияла на его эмоциональное состояние и поведение. Певица всячески пыталась поддержать мужа, однако он замыкался в себе и отталкивал ее, причиняя ей боль.
Инициатором разрыва стал сам Александр. Как рассказала Тринчер, он пригласил ее на встречу, где и сообщил о своем решении расстаться.
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