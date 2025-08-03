Тринчер ответила, согласилась бы стать героиней новой "Холостячки"

Хотела бы Тринчер принять участие в романтических реалити

Артистка откровенно ответила, что формат соревнования за чье-то внимание ей не близок, особенно учитывая высокий темп жизни и эмоциональные нагрузки.

"Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, да и проектов в жизни хватает", - пояснила она.

Что касается возможного будущего в "Холостячке", звезда не отвергает такой идеи полностью, однако подчеркивает, что сейчас для этого не лучший период.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Анна жаждет настоящих эмоций, а не телевизионного монтажа и продуманных сценариев.

"Возможно, когда-то и было бы интересно попробовать ради опыта. Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне - без сценариев и монтажа", - призналась исполнительница.

Кроме того, певица поделилась, что ее музыка тесно связана с личными переживаниями.

Слушатели неоднократно замечали, что в ее песнях часто говорится о непростых моментах в любви. Как оказалось, именно собственный опыт лег в основу многих композиций.

"Да, эти песни действительно родились из личного опыта. Но важно понимать, что это не только о мужчинах или каких-то ошибках из прошлого. Для меня этот период был прежде всего временем глубокого исследования себя", - отметила Анна.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

После разрыва с партнером, говорит артистка, она впервые позволила себе остановиться и переосмыслить внутреннее состояние.

Именно с этого периода началась ее трансформация, которая и стала толчком для нового творчества и изменений в мировоззрении.

Когда же речь зашла о новых чувствах или отношениях после развода, Анна ответила с таинственной улыбкой.

Артистка не стала открывать подробностей, но дала понять, что сейчас для нее самое важное - внутренний баланс.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное - время покажет", - добавила артистка.

Что известно о личной жизни Анны Тринчер

Звезда более двух лет строила отношения с блогером и предпринимателем Александром Волошиным.

В декабре 2022 года влюбленные объявили о помолвке, а уже летом того же года отгуляли свадьбу.

Однако спустя год после бракосочетания певица призналась, что в их браке наступила непростая полоса - пара столкнулась с серьезным кризисом и пыталась сохранить отношения.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

В ноябре 2023-го Анна и Александр сообщили об окончательном расставании. По словам артистки, напряжение в отношениях началось с момента, когда Волошину диагностировали депрессию.

Болезнь значительно повлияла на его эмоциональное состояние и поведение. Певица всячески пыталась поддержать мужа, однако он замыкался в себе и отталкивал ее, причиняя ей боль.

Инициатором разрыва стал сам Александр. Как рассказала Тринчер, он пригласил ее на встречу, где и сообщил о своем решении расстаться.