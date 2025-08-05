Эти 7 новых сериалов Netflix точно стоит посмотреть: с интригой, драмой и тайнами

Netflix поражает премьерами в августе 2025 года. Это точно отличный месяц для поклонников ужасов, черного юмора, интриг и триллеров!
РБК-Украина делится подборкой сериалов с опасностью и эмоциональной глубиной, которые нельзя пропустить.
6 августа выходит первая часть второго сезона. С началом нового семестра Венздей возвращается в академию Невермор. На этот раз ей придется разбираться с новым директором, преследователем и своими сверхъестественными способностями.
Уже доступен к просмотру южнокорейский сериал о молодом адвокате с сильным чувством справедливости. Присоединившись к ведущей юридической фирме, он пытается познать сложный мир права под руководством требовательного наставника.
Офицер разведки ведет тонкую игру против врага, чтобы предотвратить ядерный кризис, балансируя между моральными выборами, политическим давлением и секретными операциями.
Напряженный драматический сериал о девочке-подростке, которую похищает бразильская банда. Оказавшись в центре сети трафика людей, она борется за выживание и пытается разорвать зловещее проклятие, которое портит ее жизнь. Премьера запланирована на 20 августа.
Анимационная комедия от создателя "Конь БоДжек" выйдет уже 22 августа. В центре сюжета - история одной семьи на протяжении десятилетий. Сериал показывает брата и сестру, которые взрослеют, сталкиваются с жизненными взлетами и падениями.
Второй сезон подростковой драмы выйдет уже 28 августа. На этот раз Джеки надеется на новое начало в Силвер-Фоллз, но вскоре понимает, что второй шанс не всегда дается легко. Чувства из прошлого и старое напряжение снова дают о себе знать.
Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом. Когда мужа британского премьер-министра берут в заложники, ей приходится делать выбор между страной и семьей.
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