Ці 7 нових серіалів Netflix точно варто подивитися: з інтригою, драмою та таємницями

"Венздей 2"

6 серпня виходить перша частина другого сезону. З початком нового семестру Венздей повертається до академії Невермор. Цього разу їй доведеться розбиратися з новим директором, переслідувачем та своїми надприродними здібностями.



"Як стати адвокатом"

Вже доступний до перегляду південнокорейський серіал про молодого адвоката з сильним почуттям справедливості. Приєднавшись до провідної юридичної фірми, він намагається пізнати складний світ права під керівництвом вимогливого наставника.



"Таємні вартові"

Офіцер розвідки веде тонку гру проти ворога, щоб запобігти ядерній кризі, балансуючи між моральними виборами, політичним тиском і секретними операціями.



"Ріки долі"

Напружений драматичний серіал про дівчинку-підлітка, яку викрадає бразильська банда. Опинившись у центрі мережі трафіку людей, вона бореться за виживання та намагається розірвати зловісне прокляття, яке псує її життя. Прем'єра запланована на 20 серпня.



"Якщо коротко"

Анімаційна комедія від творця "Кінь БоДжек" вийде вже 22 серпня. У центрі сюжету - історія однієї родини упродовж десятиліть. Серіал показує брата і сестру, які дорослішають, стикаються з життєвими злетами й падіннями.



"Моє життя з Волтерами"

Другий сезон підліткової драми вийде вже 28 серпня. Цього разу Джекі сподівається на новий початок у Сілвер-Фоллз, але незабаром розуміє, що другий шанс не завжди дається легко. Почуття з минулого та стара напруга знову дають про себе знати.



"Заручник" (Hostage 2025)

Напружений трилер з непередбачуваним сюжетом. Коли чоловіка британської премʼєр-міністерки беруть в заручники, їй доводиться робити вибір між країною та родиною.