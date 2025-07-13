Украинки сказали, какой персонаж из кино - идеал мужчины. Среди ответов Шрек и даже Северус Снейп

Лучшие герои из фильмов и сериалов

"Девушки, к вам вопрос: кто из персонажей культовых фильмов, или же литературы - для вас является архетипом "идеального" мужчины? Накидайте, пожалуйста, парочку вариантов. Во-первых, действительно интересно, есть ли такие, и кто это для вас... Я подумала, что может это Тед Лассо или Джим из "Офиса", но они немного мягковаты, а Эдвард Каллен нигде не работает", - написала автор "ветки".

В ответ ей дали множество интересных вариантов. И многие заявили, что считают идеалом мужчины персонажа из культового мультика.

"Шрек! Вчера буквально пересматривала и там собрано все: адекватная самооценка, чувство ответственности, умение принимать решения, самоанализ, критическое мышление, верность, уважение к партнеру, свое болото, он не держится за друзей, но они у него есть. Короче, красавчик", - написала юзерша.

"Шрек! Он - идеал, романтический, действительно любит свою жену, понимает ее эмоции и чувства, терпеливый со своими друзьями, умеет прощать, не ждет, пока кто-то примет решение за него, ответственный и знает, как бороться за свое счастье. Имеет свою землю, дом, умеет готовить. Оу, еще никогда не упрекает жену в лишнем весе и любит детей!" - отметила другая комментаторша.

Шрек (скриншот)

Также среди вариантов был герой из "Как я встретил вашу маму". Но не Тед Мосби.

"По моему мнению, это Маршал из сериала "Как я встретил вашу маму". Он добрый, нежный, верный, искренне любит Лили, поддерживает друзей, имеет моральные принципы и чувство юмора, и в то же время остается милым и наивным. Он не боится показывать свои чувства, может над собой посмеяться, всегда ставит семью на первое место. И плюс, его образ в сериале показывают без токсичности и унижения партнера, что редкость в ситкомах. Конечно, у него есть недостатки, но у кого их нет", - написала пользовательница.

Маршал Эриксон из "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

А еще девушки назвали идеалом хоббита Сэймавса Гемджи. Этот персонаж поразил своим добрым сердцем.

"Сэм из "Властелина колец" - добрый, надежный, вкусно готовит, домашний, но пойдет и на край света, чтобы уберечь, поможет сделать твое задание даже когда ты агрессивный и в полной депрессии, защищает от токсичных голумов", - считает одна из юзеров.

Сэм из "Властелина колец" (скриншот)

Также комментаторши назвали персонажа из "Сумерек". И это был не Эдвард.

"Возможно, еще Карлайл Каллен. Заботливый, немножко "спасу всех". Контролирует свои импульсы и желания настолько хорошо, что работает врачом. Кстати, это его акт служения людям, благотворительность. Всегда ищет ненасильственные методы отношений с другими вампирами, людьми и даже питание. Но при прямой угрозе его семье не играет роль доброго бати, а готов защищать своих людей даже рискуя жизнью. Планирует жизнь на годы вперед, имеет стратегию передвижений по миру, чтобы не выдать секрет семьи", - написала пользовательница.

Карлайл Каллен (скриншот)

Конечно, пользовательницы вспомнили о сериале "Отчаянные домохозяйки". И больше всего лайков собрал Майк Дельфино.

"У него есть свои ред флаги, но будем честны, у кого их нет, особенно в этом сериале. Добрый, всегда всем поможет, умеет и любит работать руками, на мой взгляд хороший отец, принимал Сьюзан со всеми ее прибабахами, объяснял ей все, что ее волновало в эмоциональном плане. Готов изнурительно работать на нужды семьи (к сожалению в его случае это плачевно для него закончилось, ну, вот и начались редфлаги)", - считает комментаторша.

Майк Дельфино (скриншот)

Также юзерки назвали такие варианты: