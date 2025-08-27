Усик и Иво Бобул зажгли на сцене: яркое видео

Александр Усик и Иво Бобул спели дуэтом

Вчера, 26 августа, Александр и Екатерина Усики организовали благотворительный ужин со своими близкими, семьей и друзьями.

Целью мероприятия был сбор средств для помощи детям из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

На вечеринке среди прочих гостей был легендарный украинский певец Иво Бобул, песни которого Александр Усик очень любит и нередко записывает под них свои зажигательные танцы.

Усик и Иво Бобул (скриншот)

Во время исполнения песни "Розмова з тобою" к артисту присоединился Александр Усик. Сначала он просто танцевал, а затем Иво Бобул дал и ему микрофон, чтобы спеть вместе. Зажигательный дуэт сняли гости мероприятия.

Под другие хиты Бобула спортсмен танцевал сам или со своей супругой.

Усик танцевал под Иво Бобула (скриншоты)

Кроме того, что на вечеринке было немало знаменитых людей. Среди прочих благотворительный ужин посетили певцы DREVO и MONATIK, певица Надя Дорофеева и телеведущий Андрей Бедняков.

Екатерина и Александр Усики на благотворительном вечере (скриншоты)

Что известно про семью Александра Усика

Екатерина и Александр в отношениях более 20 лет. Однако перед тем, как связать себя узами брака, они несколько раз расходились и сходилась.

В 2009 году они поженились.

Сначала Усики проживали в Крыму, но после оккупации РФ в 2014 году переехали в Киев.

Александр и Екатерина воспитывают четверо детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Отметим, что Усики давно занимаются благотворительностью, однако не часто афишируют это. Они помогают детским домам, больницам, строят детские площадки.