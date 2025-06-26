"У меня отсрочка": популярный актер ответил, готов ли пойти воевать

Известный актер Сергей Кисель поделился своими мыслями относительно бронирования артистов и художников. А еще звезда "Жіночого лікаря" и "БожеВільних" признался, готов ли он отправиться на фронт.

Пойдет ли Кисель на войну, если будет нужно

"У нас нет столько населения, сколько есть у РФ, которое они тянут из всех только дыр, чтобы идти на нас воевать. Люди заканчиваются и кто-то должен их заменять. Поэтому, конечно, если мне придется, я готовлюсь к этому", - признался актер.

По его словам, в начале полномасштабной войны он ходил в военкомат. И, отмечает Кисель, он понимает, что человеческие ресурсы ограничены.

"Ну кто, как не мы? Ну не приедут же те, которые уехали, правда? Посидели три года и сказали: "Ой, бл*ха, а наверное надо ехать домой и идти на войну". Этого не будет. А ресурс заканчивается каждый день", - сказал он.

Что Кисель думает о "брони" для артистов

Сергей высказался о брони и вспомнил о своем друге - актере Юрии Фелипенко, который погиб на войне.

"У меня отсрочка, потому что у меня многодетная семья. Но я говорил: пока живет культура - жива нация. Юра Фелипенко, которого мы похоронили, с Константином Темляком и еще одним прекрасным актером ушли добровольно. Они не могли смотреть на это все. Они пошли в подразделение, которое хотели. У каждого свой путь, и Юра чувствовал, что нужен именно там", - пояснил Кисель.

Кисель высказался о бронировании (фото: пресс-служба актера)

По его словам, Фелипенко был актером, который не раскрыл свой потенциал на 100%.

"Я считаю, что люди культуры должны поднимать культуру, ведь Россия пытается ее беспощадно уничтожить. Это же и "Расстрелянное возрождение", и "шестидесятники" - сколько было уничтожено всего украинского. Здесь на пальцах не пересчитаешь. Нельзя забывать нашу культуру", - отметил Сергей.

"Творческие люди должны кричать: мы нация, имеем историю, культуру, театры, кино. Мы должны снимать, потому что враг снимает и показывает свою "правду". Надо снимать о войне, но делать это очень осторожно и взвешенно. На это нужно вкладывать очень большие бюджеты", - добавил он.

Кисель привел в пример сериалы, которые хейтили люди, ведь они не показывали настоящие события. Именно поэтому сейчас мы должны создавать честное кино.

"Мы просто не имеем права показывать неправду перед теми, кто погиб, кто был оккупирован. Но снимать обязательно надо. А для того, чтобы снимать, творческие люди должны все же быть на своем месте. Это мое мнение", - заявил актер.