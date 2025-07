"Убийства в одном здании" возвращаются: дата выхода и что известно о 5 сезоне (видео)

Когда выйдет 5 сезон "Убийства в одном здании"

Продолжение сериала ожидается уже этой осенью. Актер сериала озвучили дату выхода в видеообращении к фанам со съемочной площадки.

С юмором и улыбками они заявили, что зрители смогут увидеть новые эпизоды детективной истории в Нью-Йорке уже с 9 сентября 2025 года на Hulu.

"Убийства в одном здании": что известно о сериале

Английское название сериала - Only Murders in the Building. Это детектив с элементами комедии.

По сюжету трое соседей из многоквартирного дома в Нью-Йорке обожают настоящие криминальные подкасты.

Когда в здании происходит настоящее убийство, они объединяются в самостоятельном расследовании и параллельно запускают собственный детективный подкаст.

Исполнители главных ролей Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес стали хитовым трио среди зрителей. Благодаря своей харизме и юмору они завоевали немалую фан-базу.

Сериал получил положительные отзывы критиков и несколько номинаций на "Эмми". и успел завоевать лояльную фан-базу.

Предыдущие сезоны сочетали криминальную интригу с сатирой на мир знаменитостей и социальных сетей.

В частности действия четвертого сезона частично разворачивались в Лос-Анджелесе, а к актерскому составу второго плана присоединились такие звезды, как Мерил Стрип, Ева Лонгория и Зак Галифианакис.

Что известно о 5 сезоне "Убийства в одном здании"

О том, что Hulu заказал пятый сезон стало известно в сентябре прошлого года. Действие сюжета снова будет разворачиваться вокруг загадочного убийства.

Герои окажутся в центре расследования и опасности, пытаясь сохранить дружбу и записать еще один хитовый подкаст. Также к касту снова присоединятся звездные гости - среди таких Рене Зеллвегер.