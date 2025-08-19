Ведущая 1+1 с годовалой дочкой попала в ДТП: "Удар был сильный, ребенок спал"

Наталья Островская попала в ДТП

По словам ведущей, другая машина врезалась в ее авто, вызвав мощный удар, в результате которого задняя часть ее транспортного средства получила серьезные повреждения.

Ее дочь Агата находилась в специальном автокресле, что, скорее всего, и уберегло ее от травм.

Несмотря на это, ведущая решила обязательно обратиться к врачам, чтобы удостовериться, что с дочкой все в порядке.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", - поделилась ведущая.

Наталья Островская попала в ДТП (скриншот)

Наталья также отметила, что водитель, который спровоцировал аварию, признал свою вину.

По ее словам, он грубо нарушил несколько правил дорожного движения: был на зимних шинах, не имел страховки, совершал опасные маневры и не следил за дорогой.

К счастью, ситуацию зафиксировали патрульные полицейские, которые стали свидетелями аварии.

"Водитель свою вину признал и очень переживает. Хотя это успокаивает во всей ситуации. Зимняя резина, страховки у него нет. Свидетелями ДТП стали патрульные. Это тоже плюс, они видели, кто виновник. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция", - рассказала она.

Наталья Островская попала в ДТП (скриншот)

Наталья в очередной раз подчеркнула важность соблюдения правил безопасности в дороге, особенно если в машине находится ребенок.

Она призвала родителей не пренебрегать ремнями безопасности и автокреслами.

"Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет сзади. Я всегда этого боялась, особенно, когда везу ребенка. Агата в момент столкновения спала, автокресло было в полулежачем положении, от удара проснулась и сказала: "Ой...", - добавила ведущая.