Ведуча 1+1 з однорічною донькою потрапила в ДТП: "Удар був сильний, дитина спала"

Наталія Островська потрапила в ДТП

За словами ведучої, інша машина врізалася в її авто, спричинивши потужний удар, унаслідок якого задня частина її транспортного засобу зазнала серйозних пошкоджень.

Її донька Аґата перебувала у спеціальному автокріслі, що, найімовірніше, і вберегло її від травм.

Попри це, ведуча вирішила обов'язково звернутися до лікарів, щоб упевнитися, що з донькою все гаразд.

"Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо до лікарні, про всяк випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає", - поділилася ведуча.

Наталія Островська потрапила в ДТП (скріншот)

Наталія також зазначила, що водій, який спричинив аварію, визнав свою провину.

За її словами, він грубо порушив кілька правил дорожнього руху: був на зимових шинах, не мав страхування, здійснював небезпечні маневри та не стежив за дорогою.

На щастя, ситуацію зафіксували патрульні поліцейські, які стали свідками аварії.

"Водій свою провину визнав і дуже переживає. Хоч це заспокоює у всій ситуації. Зимова гума, страховки в нього немає. Свідками ДТП стали патрульні. Це теж плюс, вони бачили, хто винуватець. Водій позаду не дивився вперед на дорогу, каже, задивився у бік, за кілька хвилин до зіткнення багато маневрував, це все бачила поліція", - розповіла вона.

Наталія Островська потрапила в ДТП (скріншот)

Наталія вкотре наголосила на важливості дотримання правил безпеки в дорозі, особливо якщо в машині перебуває дитина.

Вона закликала батьків не нехтувати ременями безпеки та автокріслами.

"Закликаю дбати про безпеку дітей в авто, ми завжди впевнені у собі, але не знаємо, хто їде позаду. Я завжди цього боялась, особливо, коли везу дитину. Аґата у момент зіткнення спала, автокрісло було в напівлежачому положенні, від удару прокинулась і сказала: "Ой…", - додала ведуча.