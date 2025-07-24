Потерял руку. Сын Константина Грубича получил серьезное ранение на войне (фото)

Сын ведущего Константина Грубича, Ярослав, который недавно присоединился в ряды ВСУ, получил ранения. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сын ведущего рассказал на своей странице в Facebook .

Что случилось с сыном Грубича

Да, Ярослав написал, что он уже учится делать все левой рукой. Он потерял правую конечность и теперь ему предстоит реабилитация.

"Недавно вписал второй день рождения/выжил. Левой рукой учишься быстро, если иметь желание. Но уже обещают, как сказали, "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете", - отметил сын ведущего.

"Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Да, друзья, пережил несколько страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь. И нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", - добавил он.

Ярослав учился в Польше. А на фоне полномасштабного вторжения он начал волонтерить. Позже сам ушел на фронт.

Сын Грубича получил ранение на войне (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

В комментариях юзеры поддерживают Ярослава и желают ему выздоровления. Они пишут:

"Ты невероятный, мы с тобой"

"Ярик, пусть укрепит и благословит тебя Господь! Молюсь за тебя и всех наших защитников!"

"Я могу научить, потому что левша. Держитесь, пожалуйста. Вы сильный"

"Слава Богу, что сохранил тебе жизнь! Сил, вдохновения и оптимизма! Не теряй веры и не падай духом! Все будет хорошо!"

"Держись! Ты сильный! Главное - живой! Все родные и друзья рядом! Знай это! Мы тебя все очень любим! Выздоравливай! А дальше будет дальше. Это не конец жизни, поверь. Обнимаю тебя!".

Что известно о семье Грубича

Напомним, ведущий шоу о качестве продуктов пережил трагедию. В 2014 году его дочь погибла во время ДТП. И поэтому Константин не скрывал, что боится потерять еще и сына.

"Мы с женой знаем, что такое потеря ребенка... Мы не должны жить в страхе, но мы живем в этом", - говорил Грубич в 2024 году.

Когда же он узнал, что его сын отправляется на войну, то поддержал его решение. Константин отмечал, что он и его жена хотят только одного - чтобы с их ребенком все было хорошо.

"Как и каждый отец, просто хочу, чтобы он был живым и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень трудно - переживаем, как десятки тысяч других украинских родителей", - признался Грубич.