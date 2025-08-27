ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написала

Среда 27 августа 2025 13:57
UA EN RU
Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написала Все бывшие Тейлор Свифт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях стало известно, что Тейлор Свифт приняла предложение руки и сердца от звезды американского футбола Трэвиса Келси. Вероятную свадьбу пары уже называют самым ожидаемым событием года.

На этом фоне РБК-Украина предлагает вспомнить всех бойфрендов певицы - и хиты, которые она написала после каждого из них.

Джо Джонас

В 2008 году исполнитель и Тейлор были вместе всего несколько месяцев. Разрыв, по слухам, произошел по телефону - всего за 25 секунд.

Певица превратила эту драму в музыку, использовав опыт для альбома Fearless, который позже принес ей первую "Грэмми".

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Джо Джонас (фото: Getty Images)

Среди песен, вдохновленных этим этапом - "Forever & Always", "Last Kiss", "Better Than Revenge" и "Mr. Perfectly Fine".

Лукас Тилл

Актер, который снялся в клипе "You Belong With Me", также был непродолжительной любовью певицы. Их познакомила съемочная площадка фильма "Анна Монтана". В конце концов, оба пришли к согласию остаться друзьями.

Тейлор Лотнер

Роман двух Тейлоров начался на съемках фильма "День святого Валентина". Фанаты считают, что "Back to December" - извинение певицы перед звездой "Сумерек".

"Ты отдал мне всю свою любовь, и все, что я дала тебе, это было прощание", - поет Свифт. В ответ Лотнер сказал: "Она именно такая".

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Тейлор Лотнер (фото: Getty Images)

Кори Монтейт

Звезда сериала "Хор" Кори Монтейт, который недавно погиб при невыясненных обстоятельствах, имел кратковременные отношения с певицей.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Кори Монтейт (фото: Getty Images)

Считается, что трек "Mine" посвящен именно ему.

Джон Майер

Работа над песней "Half of My Heart" обернулась романом. Тейлор было 20, Джону - 32. Песня "Dear John" - прямая адресация Майеру.

"Тебе не кажется, что 19 - слишком юный возраст, чтобы играть в твои темные извращенные игры?", - говорится в тексте.

После релиза музыкант назвал песню "дешевым приемом".

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Джон Майер (фото: Getty Images)

Джейк Джилленхол

В отношениях Свифт с Джейком Джилленхолом чувствовалась существенная возрастная разница - он старше на десять лет. Именно это, вероятно, повлияло на развитие их романа.

Впоследствии в песне "All Too Well" Тейлор эмоционально описала сложные переживания, связанные с этими отношениями.

"Я попадаю в новый ад каждый раз, когда думаю о тебе. Ты сказал, что если бы мы были ближе по возрасту, все могло бы быть нормально. И мне захотелось умереть", - говорится в тексте песни.

В этой композиции артистка вспомнила и другие болезненные моменты, в частности то, как любимый не появился на ее день рождения и не вернул ей красный шарф, ставший символом утраченной любви.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаДжейк Джилленхол (фото: Википедия)

Конор Кеннеди

Племянник Роберта Кеннеди Конор, который был добровольцем на войне в Украине, встречался со Свифт несколько месяцев в 2012-м.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаКонор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Ей было 22, ему - 18. Этот роман стал толчком к песне "Starlight".

Гарри Стайлз

Звезды появились вместе в декабре 2015 года.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Гарри Стайлз (фото: Getty Images)

Три месяца спустя пара разошлась, а Тейлор выступила с песней "We Are Never Getting Back Together" на "Грэмми" с выразительным британским акцентом - будто адресуя трек Гарри.

Келвин Харрис

Диджей и певица начали появляться вместе в 2015-м, официально подтвердив отношения на Billboard Music Awards. Пара разошлась через год - и, по словам друзей Харриса, "небезболезненно".

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Келвин Харрис (фото: Getty Images)

Том Хиддлстон

На Met Gala 2016 года английский актер и певица лишь потанцевали - а уже через месяц папарацци поймали их поцелуй.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Том Хиддлстон (фото: Getty Images)

Песня "Getaway Car" предположительно вдохновлена этими событиями. Сам роман длился недолго.

Джо Элвин

В 2017 году Тейлор Свифт начала отношения, которые, казалось, наконец-то могут оказаться длительными и лишенными драм. Но, несмотря на надежды фанатов, ее роман с британским актером Джо Элвином завершился в 2023 году.

Пару объединяла страсть к музыке и любовь к котам. Джо даже присоединился к творчеству Свифт, став соавтором нескольких композиций на альбомах Evermore и Folklore - под псевдонимом Уильям Бауэри.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Джо Элвин (фото: Getty Images)

Время локдауна они провели вместе в компании своих любимцев: Мередит, Бенджамина и Оливии.

"Мы вместе решили сделать наши отношения закрытыми. Я и до того была счастливым человеком, но мне не нравилось, что меня учили, как правильно жить. Теперь же я не нуждаюсь в уроках счастья. Я счастлива просто так", - рассказывала звезда об этих отношениях.

Что известно о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Кэлси

На днях Тейлор поделилась с поклонниками трогательным кадром - она позирует среди роскошного зеленого сада, щедро усеянного цветами.

Именно в этой волшебной атмосфере ее возлюбленный, спортсмен Трэвис Келси, сделал предложение руки и сердца.

К тому же звезда уже продемонстрировала обручальное кольцо - украшение с массивным бриллиантом в золотой оправе.

Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написалаТейлор Свифт и Трэвис Кэсли (фото: instagram.com/taylorswift)

Слухи о романе между поп-дивой и 35-летним игроком команды NFL "Kansas City Chiefs" появились еще осенью 2023 года - тогда папарацци впервые сфотографировали их вместе в нью-йоркском ресторане Nobu, где пара держалась за руки.

Впоследствии пара больше не скрывала отношений: певицу часто видели на трибунах во время матчей Келси, где она поддерживала его вместе с родственниками и друзьями.

А футболист в ответ появлялся на концертах Свифт, не скрывая своей привязанности.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Звёзды
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы