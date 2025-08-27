Все бойфренды Тейлор Свифт: с кем она была до Трэвиса Кэлси и какие хиты о них написала

На днях стало известно, что Тейлор Свифт приняла предложение руки и сердца от звезды американского футбола Трэвиса Келси. Вероятную свадьбу пары уже называют самым ожидаемым событием года.

На этом фоне РБК-Украина предлагает вспомнить всех бойфрендов певицы - и хиты, которые она написала после каждого из них.

Джо Джонас

В 2008 году исполнитель и Тейлор были вместе всего несколько месяцев. Разрыв, по слухам, произошел по телефону - всего за 25 секунд.

Певица превратила эту драму в музыку, использовав опыт для альбома Fearless, который позже принес ей первую "Грэмми".

Тейлор Свифт и Джо Джонас (фото: Getty Images)

Среди песен, вдохновленных этим этапом - "Forever & Always", "Last Kiss", "Better Than Revenge" и "Mr. Perfectly Fine".

Лукас Тилл

Актер, который снялся в клипе "You Belong With Me", также был непродолжительной любовью певицы. Их познакомила съемочная площадка фильма "Анна Монтана". В конце концов, оба пришли к согласию остаться друзьями.

Тейлор Лотнер

Роман двух Тейлоров начался на съемках фильма "День святого Валентина". Фанаты считают, что "Back to December" - извинение певицы перед звездой "Сумерек".

"Ты отдал мне всю свою любовь, и все, что я дала тебе, это было прощание", - поет Свифт. В ответ Лотнер сказал: "Она именно такая".

Тейлор Свифт и Тейлор Лотнер (фото: Getty Images)

Кори Монтейт

Звезда сериала "Хор" Кори Монтейт, который недавно погиб при невыясненных обстоятельствах, имел кратковременные отношения с певицей.

Тейлор Свифт и Кори Монтейт (фото: Getty Images)

Считается, что трек "Mine" посвящен именно ему.

Джон Майер

Работа над песней "Half of My Heart" обернулась романом. Тейлор было 20, Джону - 32. Песня "Dear John" - прямая адресация Майеру.

"Тебе не кажется, что 19 - слишком юный возраст, чтобы играть в твои темные извращенные игры?", - говорится в тексте.

После релиза музыкант назвал песню "дешевым приемом".

Тейлор Свифт и Джон Майер (фото: Getty Images)

Джейк Джилленхол

В отношениях Свифт с Джейком Джилленхолом чувствовалась существенная возрастная разница - он старше на десять лет. Именно это, вероятно, повлияло на развитие их романа.

Впоследствии в песне "All Too Well" Тейлор эмоционально описала сложные переживания, связанные с этими отношениями.

"Я попадаю в новый ад каждый раз, когда думаю о тебе. Ты сказал, что если бы мы были ближе по возрасту, все могло бы быть нормально. И мне захотелось умереть", - говорится в тексте песни.

В этой композиции артистка вспомнила и другие болезненные моменты, в частности то, как любимый не появился на ее день рождения и не вернул ей красный шарф, ставший символом утраченной любви.

Джейк Джилленхол (фото: Википедия)

Конор Кеннеди

Племянник Роберта Кеннеди Конор, который был добровольцем на войне в Украине, встречался со Свифт несколько месяцев в 2012-м.

Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Ей было 22, ему - 18. Этот роман стал толчком к песне "Starlight".

Гарри Стайлз

Звезды появились вместе в декабре 2015 года.

Тейлор Свифт и Гарри Стайлз (фото: Getty Images)

Три месяца спустя пара разошлась, а Тейлор выступила с песней "We Are Never Getting Back Together" на "Грэмми" с выразительным британским акцентом - будто адресуя трек Гарри.

Келвин Харрис

Диджей и певица начали появляться вместе в 2015-м, официально подтвердив отношения на Billboard Music Awards. Пара разошлась через год - и, по словам друзей Харриса, "небезболезненно".

Тейлор Свифт и Келвин Харрис (фото: Getty Images)

Том Хиддлстон

На Met Gala 2016 года английский актер и певица лишь потанцевали - а уже через месяц папарацци поймали их поцелуй.

Тейлор Свифт и Том Хиддлстон (фото: Getty Images)

Песня "Getaway Car" предположительно вдохновлена этими событиями. Сам роман длился недолго.

Джо Элвин

В 2017 году Тейлор Свифт начала отношения, которые, казалось, наконец-то могут оказаться длительными и лишенными драм. Но, несмотря на надежды фанатов, ее роман с британским актером Джо Элвином завершился в 2023 году.

Пару объединяла страсть к музыке и любовь к котам. Джо даже присоединился к творчеству Свифт, став соавтором нескольких композиций на альбомах Evermore и Folklore - под псевдонимом Уильям Бауэри.

Тейлор Свифт и Джо Элвин (фото: Getty Images)

Время локдауна они провели вместе в компании своих любимцев: Мередит, Бенджамина и Оливии.

"Мы вместе решили сделать наши отношения закрытыми. Я и до того была счастливым человеком, но мне не нравилось, что меня учили, как правильно жить. Теперь же я не нуждаюсь в уроках счастья. Я счастлива просто так", - рассказывала звезда об этих отношениях.

Что известно о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Кэлси

На днях Тейлор поделилась с поклонниками трогательным кадром - она позирует среди роскошного зеленого сада, щедро усеянного цветами.

Именно в этой волшебной атмосфере ее возлюбленный, спортсмен Трэвис Келси, сделал предложение руки и сердца.

К тому же звезда уже продемонстрировала обручальное кольцо - украшение с массивным бриллиантом в золотой оправе.

Тейлор Свифт и Трэвис Кэсли (фото: instagram.com/taylorswift)

Слухи о романе между поп-дивой и 35-летним игроком команды NFL "Kansas City Chiefs" появились еще осенью 2023 года - тогда папарацци впервые сфотографировали их вместе в нью-йоркском ресторане Nobu, где пара держалась за руки.

Впоследствии пара больше не скрывала отношений: певицу часто видели на трибунах во время матчей Келси, где она поддерживала его вместе с родственниками и друзьями.

А футболист в ответ появлялся на концертах Свифт, не скрывая своей привязанности.