"Устал". Актер Артемий Егоров шокировал заявлением о войне: ему резко ответил военный
Украинский актер Артемий Егоров возмутил сеть заявлением об усталости от войны. На его слова резко отреагировал другой актер и военный, побратим покойного Фелипенко Константин Темляк.
Егоров заявил, что война не может быть справедливой или большой и раскритиковал желающих продолжать борьбу. Об этом пишет РБК-Украина.
Артемий Егоров устал от войны
Звезда фильмов и сериалов опубликовал сообщение, в котором поделился размышлениями относительно российского вторжения.
По его мнению, война может быть только "й*обаной". Он раскритиковал тех, кто продолжает призывать к борьбе "до конца".
Войну надо завершать, считает актер. Правда, как именно - не знает.
"Может, стоит хотя бы попытаться закончить эту войну в собственной голове", - отметил он.
Власт, по его мнению, только поддерживает продолжение войны.
"Потому что там, на высоких уровнях, все сделано - и делается дальше - для того, чтобы это продолжалось. А вот для того, чтобы остановить - ничего", - сказал он.
Напоследок он резюмировал, что устал от войны и призвал к миру.
"Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я - устал. Действительно. Бросьте в меня камень, если вы - нет. Эту войну надо завершать", - констатировал актер.
Артемий Егоров о войне (скриншот)
Как отреагировали в сети
Примечательно, что комментарии к своему эмоциональному сообщению Артемий закрыл. Он собрал более 700 лайков.
Побратим актера Фелипенко, которого недавно похоронили, также военный и актер Константин Темляк резко прошелся по заявлению артиста.
"Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, разрешили уехать навсегда. Я бросаю в тебя камень", - подчеркнул воин.
Реакция Темляка на заявление Егорова (скриншот)
Он также отметил, что как воин старается не лезть в жизнь гражданских. Но сообщение актера, которого когда-то считал умным и мудрым человеком, заставило среагировать.
Константин об "усталости" Егорова от войны (скриншот)
Что известно о Темляке
Родился 6 июля 1993 года в Черниговской области, с детства проживал в Саках, Крым.
Образование получил в 2016 году в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Актер театра на Подоле.
Известен по таким проектам, как "Кіборги. Герої не вмирають", "І будуть люди", "Смак свободи", "БожеВільні", "Будинок "Слово" и другими.
Темляк в "БожеВільних" (кадр из фильма)
К ВСУ присоединился в мае 2024 года. Вместе с Фелипенко присоединился к батальону "Ахиллес" 92-й ОШБр.
Потеря собрата и друга стала для военного ударом, ведь они были друзьями и прошли много трудностей вместе.
В августе прошлого года женился на актрисе Анастасии Нестеренко.
Артемий Егоров: что известно об актере
Родился 30 ноября 1990 года. Родом из Одессы.
Профессионального актерского образования не имел. Окончил автодорожный техникум и факультет психологии университета "Украина". Посещал актерские курсы.
В начале полномасштабного вторжения был в родном городе, где активно помогал. В частности носил мешки с песком для оборонительных сооружений и возил гуманитарную помощь.
Женат 14 лет на актрисе Елене Тимковой.
Известен по ролям в фильмах и сериалах "Розтин покаже", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня" и другими.
Артемий Егоров (фото: instagram.com/artemy_yehorov)
Вас также может заинтересовать:
- Грубич прокомментировал мобилизацию 28-летнего сына
- Любимый-воин Никитюк отреагировал на рождение сына
- Военный и юморист Розовый объяснил, почему не грустит после развода.
При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунт Артемия Егорова, Facebook Константина Темляка, Википедия.