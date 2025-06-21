"Устал". Актер Артемий Егоров шокировал заявлением о войне: ему резко ответил военный

Украинский актер Артемий Егоров возмутил сеть заявлением об усталости от войны. На его слова резко отреагировал другой актер и военный, побратим покойного Фелипенко Константин Темляк.

Егоров заявил, что война не может быть справедливой или большой и раскритиковал желающих продолжать борьбу. Об этом пишет РБК-Украина.

Артемий Егоров устал от войны

Звезда фильмов и сериалов опубликовал сообщение, в котором поделился размышлениями относительно российского вторжения.

По его мнению, война может быть только "й*обаной". Он раскритиковал тех, кто продолжает призывать к борьбе "до конца".

Войну надо завершать, считает актер. Правда, как именно - не знает.

"Может, стоит хотя бы попытаться закончить эту войну в собственной голове", - отметил он.

Власт, по его мнению, только поддерживает продолжение войны.

"Потому что там, на высоких уровнях, все сделано - и делается дальше - для того, чтобы это продолжалось. А вот для того, чтобы остановить - ничего", - сказал он.

Напоследок он резюмировал, что устал от войны и призвал к миру.

"Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я - устал. Действительно. Бросьте в меня камень, если вы - нет. Эту войну надо завершать", - констатировал актер.

Артемий Егоров о войне (скриншот)

Как отреагировали в сети

Примечательно, что комментарии к своему эмоциональному сообщению Артемий закрыл. Он собрал более 700 лайков.

Побратим актера Фелипенко, которого недавно похоронили, также военный и актер Константин Темляк резко прошелся по заявлению артиста.

"Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, разрешили уехать навсегда. Я бросаю в тебя камень", - подчеркнул воин.

Реакция Темляка на заявление Егорова (скриншот)

Он также отметил, что как воин старается не лезть в жизнь гражданских. Но сообщение актера, которого когда-то считал умным и мудрым человеком, заставило среагировать.

Константин об "усталости" Егорова от войны (скриншот)

Что известно о Темляке

Родился 6 июля 1993 года в Черниговской области, с детства проживал в Саках, Крым.

Образование получил в 2016 году в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Актер театра на Подоле.

Известен по таким проектам, как "Кіборги. Герої не вмирають", "І будуть люди", "Смак свободи", "БожеВільні", "Будинок "Слово" и другими.

Темляк в "БожеВільних" (кадр из фильма)

К ВСУ присоединился в мае 2024 года. Вместе с Фелипенко присоединился к батальону "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Потеря собрата и друга стала для военного ударом, ведь они были друзьями и прошли много трудностей вместе.

В августе прошлого года женился на актрисе Анастасии Нестеренко.

Артемий Егоров: что известно об актере

Родился 30 ноября 1990 года. Родом из Одессы.

Профессионального актерского образования не имел. Окончил автодорожный техникум и факультет психологии университета "Украина". Посещал актерские курсы.

В начале полномасштабного вторжения был в родном городе, где активно помогал. В частности носил мешки с песком для оборонительных сооружений и возил гуманитарную помощь.

Женат 14 лет на актрисе Елене Тимковой.

Известен по ролям в фильмах и сериалах "Розтин покаже", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня" и другими.

Артемий Егоров (фото: instagram.com/artemy_yehorov)