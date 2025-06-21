"Втомився". Актор Артемій Єгоров шокував заявою про війну: йому різко відповів військовий

Український актор Артемій Єгоров збурив мережу заявою про втому від війни. На його слова різко відреагував інший актор та військовий, побратим покійного Феліпенка Костянтин Темляк.

Єгоров заявив, що "треба зупиняти війну" і все "домовлено на високих рівнях". Про це пише РБК-Україна.

Артемій Єгоров втомився від війни

Зірка фільмів та серіалів опублікував допис, у якому поділився роздумами щодо російського вторгнення.

На його думку, війна не може бути "священною, великою чи справедливою".

Він розкритикував тих, хто продовжує закликати до боротьби "до кінця". Війну треба завершувати, вважає актор. Щоправда, як саме - не знає.

"Може, варто хоча б спробувати закінчити цю війну у власній голові", - зазначив він.

Він висловив недовіру до влади, яка, на його думку, нічого не робить для завершення війни та тільки підтримує продовження.

"Бо там, на високих рівнях, усе зроблено - і робиться далі - для того, щоб це тривало. А от для того, щоб зупинити - нічого", - сказав він.

І наостанок резюмував, що втомився.

"Зараз не заведено казати вголос, що ти втомився. Але я - втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви - ні. Цю війну треба завершувати", - констатував актор.

Артемій Єгоров про війну (скриншот)

Як відреагували в мережі

Примітно, що коментарі до свого емоційного допису Артемій закрив. Понад 700 вподобайок він все ж зібрав.

Проте відповідь його все ж знайшла. Побратим актора Феліпенка, якого нещодавно поховали, також військовий і актор Костянтин Темляк різко пройшовся по заяві артиста.

"Я хочу, щоб таким людям, як Артемій Єгоров, дозволили виїхати назавжди. Я кидаю в тебе камінь", - наголосив воїн.

Реакція Темляка на заяву Єгорова (скриншот)

Він також зазначив, що як воїн намагається не лізти в життя цивільних. Але допис актора, якого колись вважав розумною та мудрою людиною, змусив зреагувати.

Поки військові власними силами, здоров'ям та життя виборюють безпеку в країні, хтось дозволяє собі "втомлюватися".

Костянтин про "втому" Єгорова від війни (скриншот)

Що відомо про Темляка

Народився 6 липня 1993 року в Чернігівській області, з дитинства проживав у Саках, Крим.

Освіту здобув у 2016 році в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Актор театру на Подолі.

Відомий за такими проєктами, як "Кіборги. Герої не вмирають" "І будуть люди", "Смак свободи", "БожеВільні", "Будинок "Слово" та іншими.

Темляк у "БожеВільних" (кадр з фільму)

До ЗСУ приєднався у травні 2024 року. Разом із Феліпенком долучився до батальйону "Ахіллес" 92‑ї ОШБр.

Втрата побратима та друга стала для військового ударом, адже вони були друзями та пройшли багато труднощів разом.

У серпні минулого року одружився з акторкою Анастасією Нестеренко.