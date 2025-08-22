"Я сидел рядом и держал его": Олег Филимонов впервые раскрыл причину смерти 15-летнего внука

Из-за чего умер внук Филимонова

Жизнь Эвана внезапно оборвалась прямо на школьной спортивной площадке. Во время игры в баскетбол он неожиданно потерял сознание.

Несмотря на то, что раньше не имел никаких проблем со здоровьем, спасти парня не удалось.

"Острая сердечная кардиомиопатия произошла. Он упал и умер. Можно сказать, что это инфаркт. Это разнобой клапанов", - рассказал Филимонов.

Олег Филимонов с внуком (скриншот)

По словам артиста, трагедия стала для всей семьи абсолютной неожиданностью.

Эван учился в морском колледже, проходил регулярные медосмотры, посещал кардиологов и не имел никаких признаков проблем с сердцем.

"До этого он не страдал. Он же в мореходке учился, там комиссия медицинская, его бабушка водила к кардиологам, обследование он прошел", - отметил актер.

Последние минуты рядом с внуком

Филимонов признался, что находился рядом в момент трагедии.

Он ждал приезда полиции, медиков и ритуальной службы, не отходя от бездыханного тела парня.

"Я сидел рядом с ним, я ждал эти службы, которые должны приехать: похоронные, полиция. Я сидел рядом с ним, держал его за ногу. Это было ужасно. Приехала "скорая", мне сделали какие-то уколы. Я подождал, когда приедут из "Анубиса" (ритуальная служба Одессы) и заберут", - с болью вспомнил Филимонов.

Внук Олега Филимонова (скриншот)

Он добавил, что едва не потерял сознание от шока, однако пытался держаться ради близких.

"Надо быть сильным. Я не знаю, как справился с этим. Мне было очень плохо. Очень. Физически плохо. Мне не хватало кислорода, чувствовал, что сейчас потеряю сознание", - поделился актер.

Артист до сих пор переживает смерть внука. Он часто посещает могилу Эвана, чтобы остаться с ним наедине и выговориться.

"Я очень часто хожу к нему. Прихожу, зажигаю сигарету и разговариваю с ним. Я могу плакать при людях. Это эмоция, легче становится", - признался мужчина.

Напомним, трагедия произошла 30 мая 2021 года на баскетбольной площадке 84-й школы в Одессе.

Эван пошел гулять с друзьями и внезапно потерял сознание во время игры.

Очевидцы вызвали "скорую", которая пыталась реанимировать подростка в течение 45 минут. К сожалению, спасти парня не удалось.