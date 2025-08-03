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"Я не верил": Потап высказался о разводе с Горовой и назвал себя "дураком"

Воскресенье 03 августа 2025 20:17
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"Я не верил": Потап высказался о разводе с Горовой и назвал себя "дураком" Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Репер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о своей первой жене Ирине Горовой, которая родила от него сына. По словам артиста, сейчас у них прекрасные отношения, но в моменте развода ему было страшно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Потап рассказал в интервью так называемой "хорошей русской" Татьяне Лазаревой.

Что Потап сказал о своей бывшей

"Я дважды женат и дважды удачно. Мы расстались, это глубоколичные вещи. Мы очень два сильных характера. И у нас все получилось. У нас прекрасных 10 лет совместных, у нас замечательная компания, ребенок - самое главное, что у нас получилось. У нас замечательные остались отношения. Мы с ней сейчас общаемся должны увидеться", - рассказал певец.

"Мы созваниваемся, делимся сплетнями, опытом, рассказываем, как работает компания... Ну, вот время такое уже было нам расстаться, наверное. Все мы сделали в этой паре, мне кажется... Давай скажем, чтоб Ире было приятно: расстались, потому что я дурак", - добавил он.

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина АндріяПотап и Горовая (фото: instagram.com/realpotap)

После этого репер спросил, какая аудитория у Лазаревой. Когда он услышал, что женская, то выдал для них "признание".

"Боже мой, девочки, какой я все-таки дурак. Это я виноват. Но жизнь мне подарила вторую жену. Господь мне дал ее... Это женщины моей жизни, понимаешь? Они очень большую сыграли роль в моем становлении вообще и в процессе развития жизнедеятельности", - сказал Алексей.

&quot;Я не верил&quot;: Потап высказался о разводе с Горовой и назвал себя &quot;дураком&quot;Потап рассказал Лазаревой о первой жене (скриншот)

Поэтому, отметил Потап, к Ирине у него только уважение. Он рад, что им удалось сохранить нормальные взаимоотношения. По словам репера, люди часто запоминают только плохое, хотя у них было немало хорошего.

"Если вы вдруг с кем-то поругались и не хотите помириться, я вам скажу честно: переступите себя, будьте умнее, выше и сильнее. Возьмите и пообщайтесь. Не пожалеете ни на секундочку, потому что наверняка хорошего было гораздо больше, чем плохого", - утверждает Потап.

Также он признался, что переживать развод было нелегко. Ему даже было страшно, а процесс расставания был долгим.

Потап несподівано заговорив про шлюб з Каменських: "Вагітність нікому не заважає"Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я не верил сначала. А женщины, они вообще способны доиграть то, чего не существует, допридумывать его, и в начале отношений дорисовать себе. Женская конструкция и устройство физиологическое и психологическое умеет подсказывать женщине кое-что, чего не существует. Фантазия дорисовывает", - заявил Потап.

"Возьмем женщину в период овуляции. Ну это же просто фантастика, как она легко может нарисовать себе совершенно другой объект, когда она его хочет, понимаешь, придумать ему новые качества", - также сказал он.

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