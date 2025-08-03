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"Я не вірив": Потап висловився про розлучення з Горовою і назвав себе "дурнем"

Неділя 03 серпня 2025 20:17
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"Я не вірив": Потап висловився про розлучення з Горовою і назвав себе "дурнем" Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Поліна Іваненко

Репер Потап (Олексій Потапенко) розповів про свою першу дружину Ірину Горову, яка народила від нього сина. За словами артиста, зараз у них прекрасні стосунки, але в момент розлучення йому було страшно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Потап розповів в інтерв'ю так званій "хорошій росіянці" Тетяні Лазарєвій.

Що Потап сказав про свою колишню

"Я двічі одружений і двічі вдало. Ми розлучилися, це глибокоособисті речі. Ми дуже два сильних характери. І в нас усе вийшло. У нас прекрасних 10 років спільних, у нас чудова компанія, дитина - найголовніше, що у нас вийшло. У нас чудові залишилися стосунки. Ми з нею зараз спілкуємося, маємо побачитися", - розповів співак.

"Ми зідзвонюємося, ділимося плітками, досвідом, розповідаємо, як працює компанія... Ну, ось час такий уже був нам розлучитися, напевно. Усе ми зробили в цій парі, мені здається... Давай скажемо, щоб Ірі було приємно: розлучилися, тому що я дурень", - додав він.

Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла про обов'язки їх сина АндріяПотап і Горова (фото: instagram.com/realpotap)

Після цього репер запитав, яка аудиторія у Лазарєвої. Коли він почув, що жіноча, то видав для них "зізнання".

"Боже мій, дівчатка, який я все-таки дурень. Це я винен. Але життя мені подарувало другу дружину. Господь мені дав її... Це жінки мого життя, розумієш? Вони дуже велику зіграли роль у моєму становленні взагалі та в процесі розвитку життєдіяльності", - сказав Олексій.

&quot;Я не вірив&quot;: Потап висловився про розлучення з Горовою і назвав себе &quot;дурнем&quot;Потап розповів Лазарєвій про першу дружину (скріншот)

Тому, зазначив Потап, до Ірини в нього тільки повага. Він радий, що їм вдалося зберегти нормальні взаємини. За словами репера, люди часто запам'ятовують тільки погане, хоча в них було чимало хорошого.

"Якщо ви раптом із кимось посварилися і не хочете помиритися, я вам скажу чесно: переступіть себе, будьте розумнішими, вищими та сильнішими. Візьміть і поспілкуйтеся. Не пошкодуєте ні на секундочку, тому що напевно хорошого було набагато більше, ніж поганого", - стверджує Потап.

Також він зізнався, що переживати розлучення було нелегко. Йому навіть було страшно, а процес розставання був довгим.

Потап несподівано заговорив про шлюб з Каменських: "Вагітність нікому не заважає"Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я не вірив спочатку. А жінки, вони взагалі здатні дограти те, чого не існує, допридумувати його, і на початку стосунків домалювати собі. Жіноча конструкція і пристрій фізіологічний і психологічний вміє підказувати жінці дещо, чого не існує. Фантазія домальовує", - заявив Потап.

"Візьмемо жінку в період овуляції. Ну це ж просто фантастика, як вона легко може намалювати собі зовсім інший об'єкт, коли вона його хоче, розумієш, вигадати йому нові якості", - також сказав він.

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