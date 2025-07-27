Потап прямо на камеру признался, когда вернется в Украину (видео)
Рэпер Потап (Алексей Потапенко), который на фоне полномасштабной войны РФ против Украины отправился за границу, рассказал о возвращении в Киев. Оказалось, он планирует это сделать, и уже очень скоро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рэпер сказал в комментарии Новини.LIVE.
Когда Потап вернется в Украину
Сейчас он и его жена Настя Каменских в Риге. Там они участвуют в фестивале Лаймы Вайкуле. И оказалось, уже потом Потап хочет приехать в Киев.
"На следующей неделе я буду в Киеве. Увидимся?" - сказал рэпер.
При этом Потап "назначил встречу". Он заверил, что будет в столице уже в следующее воскресенье.
"На Почтовой площади встречаемся в семь в воскресенье", - добавил артист.
July 27, 2025
Как Потап выехал из Украины
Как известно, в начале полномасштабной войны РФ против Украины Потап находился в Испании. Затем он возвращался в Киев, но ненадолго. Уже несколько лет рэпер живет за границей.
И недавно Потап рассказал, как ему удалось пересечь украинскую границу во время войны.
"У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете, но у каждого своя ситуация. У меня - абсолютно легальные способы въезда и выезда через соответствующие инстанции. Однако это сложно, потому что каждый раз нужно получать разрешения и возвращаться в четко определенные даты", - заверил рэпер.
При этом он заявил, что не чувствует себя эмигрантом. По словам Потапа, "внутри" он не покинул Украину.
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