YAKTAK объяснил участие в концерте в день гибели киевлян и попросил прощения
Украинский артист YAKTAK (настоящее имя - Ярослав Карпук) прокомментировал свое участие в благотворительном концерте, который остановили 28 августа в Софиевской Борщаговке, в день массированного ракетного обстрела Киева, в результате которого погибли десятки человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.
YAKTAK объяснил, почему не отменил концерт 28 августа
По его словам, концерт был благотворительным, его цель - сбор средств для военного госпиталя, где находятся раненые украинские защитники.
Целью организаторов было собрать 200 тысяч гривен, однако удалось собрать 504 тысяч гривен.
"Сегодня, 28 августа, в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием разных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью собрания на военный госпиталь, где находятся раненые Герои", - отметил YAKTAK.
Он также подчеркнул, что вход на концерт был бесплатным, чтобы собрать как можно больше донатов.
"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне приносим свои извинения. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому можем жить - это Силы Обороны Украины", - добавил артист.
Также YAKTAK сообщил, что концерт, запланированный на 29 августа в Киеве, был отменен утром того же дня после официального объявления Дня траура.
Собранные на благотворительном выступлении средства передадут военному госпиталю. Артист добавил, что команда присоединила и собственную финансовую поддержку.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Напомним, в результате обстрела Киева в ночь на 28 августа погибли более 20 человек. В столице 29 августа объявлен днем траура.
