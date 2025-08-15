Забронированный солист хора "Гомін" признался, при каком условии пойдет воевать (видео)

Певец Вадим Яценко из хора "Гомін", который сумел "завируситься" благодаря ярким выступлениям, высказался о своем бронировании. Артист понимает, что все же может пойти на войну, но только если ситуация ухудшится.

Что Яценко думает о бронировании

Вадима спросили, не чувствует ли он смущения от того, что имеет "бронь", когда не все могут получить "привилегию" не идти на войну. В ответ на это артист прямо сказал, что понимает ситуацию и пытается делать все возможное.

"Послушайте, я стараюсь делать просто, как это правильно сказать, я стараюсь просто максимально делать так, чтобы эта моя бронь была просто оправданной. Никто от этого не застрахован на самом деле. И парни, девушки, которые там сейчас, это действительно первые люди в стране", - подчеркнул певец.

По словам Яценко, именно военные должны быть популярными людьми. А сам он признался, что может пойти воевать, но при определенных условиях.

Вадим Яценко ответил, хотел бы жить за границей (скриншот)

"Я чувствую миссию в том, что людям это нужно. И поэтому сейчас это все происходит. Но если вдруг случится так, что дойдет до того, то, конечно, это надо делать. Если условно враг будет уже под Киевом, то надо будет это делать", - отметил Вадим.

"Я же говорю, я стараюсь делать все от себя зависящее, чтобы это все было оправдано именно для меня, не для людей, которые там пишут комментарии", - добавил он.

Также Яценко высказался о выездах за границу. Хор выступает не только в Украине, но сам артист не стремится жить в другой стране и не волнуется из-за того, что кто-то из коллектива не захочет возвращаться.

"Я уверен, что даже если бы у кого-то такие мысли возникли, я бы знал об этом даже раньше. Но ни у кого тех мыслей нет. Они знают, что они здесь делают, чем они занимаются. Поэтому нет, я не боюсь. Это уже было, мы уже ехали и возвращались", - отметил Яценко.