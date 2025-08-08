RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Осталась ни с чем: Маргарита Сичкарь потеряла дом из-за удара РФ и просит о помощи

Дом Маргариты Сичкарь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В результате массированной атаки российских беспилотников на Киевскую область в ночь на 8 августа известный ресторатор Маргарита Сичкарь осталась без дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию на странице в Facebook.

Дом Маргариты Сичкарь разрушен из-за атаки "шахедов"

"Нет слов. Мой дом сегодня. В 1:10 прилет шахеда", - отметила она в Stories.

Маргарита Сичкарь показала фото своего разрушенного дома (скриншот)

Отметим, что в доме полностью выбиты окна, частично повреждена крыша. Также пострадала ее машина и прилегающая территория, на которой можно увидеть части российского беспилотника.

 

Маргарита Сичкарь показала последствия российской атаки 8 августа (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Также она попросила о помощи, опубликовав номер банковской карты.

"Мой дом. Для помощи: 4441111165278742", - отметила она.

Кто такая Маргарита Сичкарь

Маргарита Сичкарь - украинский ресторатор, писательница и общественная деятельница.

В 1994 году она открыла в Киеве ресторан "Пантагрюэль" возле Золотых Ворот, который быстро стал культовым местом. Там же она восстановила фонтан и обустроила летнюю площадку, а позже установила памятник коту Пантелеймону - популярную городскую достопримечательность, обросшую легендами.

В последующие годы Сичкарь запустила еще несколько ресторанов, включая "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe и "Коммунальная квартира".

Она также является автором трех книг: "Дневник ресторатора", "Жизнь без паники" и "Дневник успешной женщины".

Была замужем дважды. Бывший муж - футболист Владислав Ващук, от которого у нее двое детей Виталий и Василиса. Всего у Сичкарь трое детей.

Маргарита Сичкарь (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаВойна в УкраинеЗвёзды