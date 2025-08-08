Залишилася ні з чим: Маргарита Січкар втратила дім через удар РФ і просить про допомогу

Будинок Маргарити Січкар зруйновано через атаку "шахедів"

"Немає слів. Мій будинок сьогодні. О 1:10 приліт шахеда", - зазначила вона в Stories.

Маргарита Січкар показала фото свого зруйнованого будинку (скриншот)

Зазначимо, що в будинку повністю вибиті вікна, частково пошкоджено дах. Також постраждала її машина і прилегла територія, на якій можна побачити частини російського безпілотника.

Маргарита Січкар показала наслідки російської атаки 8 серпня (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Також вона попросила про допомогу, опублікувавши номер банківської картки.

"Мій дім. Для допомоги: 4441111165278742", - зазначила вона.

Хто така Маргарита Січкар

Маргарита Січкар - українська рестораторка, письменниця і громадська діячка.

У 1994 році вона відкрила в Києві ресторан "Пантагрюель" біля Золотих Воріт, який швидко став культовим місцем. Там же вона відновила фонтан і облаштувала літній майданчик, а пізніше встановила пам'ятник коту Пантелеймону - популярну міську визначну пам'ятку, що обросла легендами.

У наступні роки Січкар запустила ще кілька ресторанів, зокрема "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe і "Комунальна квартира".

Вона також є авторкою трьох книг: "Щоденник ресторатора", "Життя без паніки" і "Щоденник успішної жінки".

Була заміжня двічі. Колишній чоловік - футболіст Владислав Ващук, від якого в неї двоє дітей: Віталій і Василина. Загалом у Січкар троє дітей.

Маргарита Січкар (фото: facebook.com/margaritasichkar)