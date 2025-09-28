Заслуженный артист Украины шокировал размером своей пенсии: "Не могу не работать"

Какую пенсию получает Дмитрий Оскин

"Я не могу не работать, потому что у меня пенсия всего 4 000 гривен. Поэтому активно работаю: в Академическом ансамбле песни и танца Национальной гвардии Украины - режиссером, постановщиком и ведущим", - сказал Оскин.

Актер рассказал, что продолжает активно работать в театре и на сцене.

"Еще играю в спектаклях, даже имею собственную сольную. Концертов сейчас немного, и все вообще забыли, что я конферансье, - думают, что актер", - поделился заслуженный артист Украины.

Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)

Он признался, что со временем изменил свое отношение к профессии.

"И когда спрашивают: "Что бы ты выбрал - театр или кино?", раньше я бы сказал: кино. А сейчас, думаю, ответил бы: театр. Это серьезная профессия, понимаете? Кино - отыграл и забыл. А театр - настоящее творчество", - пояснил Оскин.

Дмитрий также поделился впечатлениями от недавних выступлений в Харькове.

"Вот на днях были с коллегами в Харькове - сумасшедший аншлаг. Вышли в парк: такая красота там, музыка, свет. И постоянные тревоги... Но, несмотря на это все, чувствуешь, что искусство живет, дает надежду и поддержку", - отметил артист.

Дмитрий Оскин (фото: facebook.com/dmitro.oskin)