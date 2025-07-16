Звезда "Детского Евровидения" Анастасия Петрик выходит замуж: фото шикарного кольца

Анастасия Петрик показала фото с помолвки

"Там, где заканчиваются волны, начинается наша бесконечность", - подписала она серию фото со своим бойфрендом.

На снимках пара позирует на берегу океана. Артистка держит в руках огромный букет с белыми розами. Также Петрик продемонстрировала кольцо с бриллиантом внушающих размеров.

Анастасия Петрик показала кольцо (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Про избранника украинской певицы практически ничего не известно. Ранее девушка публиковала лишь несколько фото с ним.

Звезда "Детского Евровидения" выходит замуж (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Что известно про Анастасию Петрик

Будущая певица родилась в 2002 году в Одессе в семье музыкантов: отец - клавишник, а мама - скрипачка. Неудивительно, что с раннего детства девочка начала петь.

Сильными вокальными данными обладает и ее сестра Виктория. Сестры Петрик принимали участие в шоу "Україна має талант-2" (2010).

Кроме того, в 2010 году Анастасия заняла первое место в конкурсе "Детская Новая волна" в младшей возрастной категории.

В 2012 году Анастасия Петрик выиграла "Детское Евровидение" в Амстердаме.

Сестры Петрик в 2019 году (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

До полномасштабного вторжения РФ девушка с родителями жила в Одессе. В 2022 году они переехали в США (штат Филадельфия).

Судя по всему, именно там Петрик и познакомилась со своим будущим мужем.

Настя с возлюбленным (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)