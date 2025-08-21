Звезда "Очень странных дел" и сын Бон Джови впервые стали родителями

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови стали родителями: что известно

Актриса опубликовала совместное с мужем сообщение, в котором поделилась радостной вестью.

"Этим летом мы поздравили нашу маленькую дочь через усыновление. Мы невероятно рады начать этот прекрасный этап отцовства в мире и приватности. И тогда нас стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови", - написала она.

Пара пока не раскрыла имя дочери. Усыновление произошло через 15 месяцев после свадьбы актрисы и 23-летнего Джейка, сына рок-певца Джона Бон Джови.

Звезда "Очень странных дел" стала мамой (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Пост актрисы собрал более миллиона лайков за пару часов. Правда, поздравления она решила не принимать, ведь закрыла для пользователей возможность комментировать публикацию.

Что известно об отношениях Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови

Пара познакомилась летом 2021 года через Instagram. Сначала они общались как друзья, а позже влюбились.

В апреле 2023 года они объявили о помолвке, а уже в мае следующего года поженились в Италии в кругу ближайших родственников. Впоследствии они организовали еще одну свадьбу в Тоскане.

Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови (фото: instagram.com/jakebongiovi)

Когда выйдет новый сезон "Очень странных дел"

В прошлом году Милли завершила съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела", который принес ей мировую известность. Финал шоу выйдет в конце 2025 года несколькими частями.

Так, премьера первой запланирована на 26 ноября, второй - 25 декабря, а финальная серия - 31 декабря.