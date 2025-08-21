Звезда "Очень странных дел" и сын Бон Джови впервые стали родителями

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун объявила, что она и ее муж Джейк Бон Джови стали родителями девочки через усыновление.
Как сообщает РБК-Украина, об этом звезда написала в заметке в Instagram.
Актриса опубликовала совместное с мужем сообщение, в котором поделилась радостной вестью.
"Этим летом мы поздравили нашу маленькую дочь через усыновление. Мы невероятно рады начать этот прекрасный этап отцовства в мире и приватности. И тогда нас стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови", - написала она.
Пара пока не раскрыла имя дочери. Усыновление произошло через 15 месяцев после свадьбы актрисы и 23-летнего Джейка, сына рок-певца Джона Бон Джови.
Пост актрисы собрал более миллиона лайков за пару часов. Правда, поздравления она решила не принимать, ведь закрыла для пользователей возможность комментировать публикацию.
Пара познакомилась летом 2021 года через Instagram. Сначала они общались как друзья, а позже влюбились.
В апреле 2023 года они объявили о помолвке, а уже в мае следующего года поженились в Италии в кругу ближайших родственников. Впоследствии они организовали еще одну свадьбу в Тоскане.
В прошлом году Милли завершила съемки последнего сезона сериала "Очень странные дела", который принес ей мировую известность. Финал шоу выйдет в конце 2025 года несколькими частями.
Так, премьера первой запланирована на 26 ноября, второй - 25 декабря, а финальная серия - 31 декабря.
