Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила фото с 7-месячными дочками: "Первое море"

Судя по всему, Глинская с малышками отдыхают на море. Где именно они - в Украине или за границей - кулинар не уточнила.

"Первое море", - отметила она в подписи к серии фото.

На фото можно увидеть, что дочери Глинской, которым 4 июля исполнится 8 месяцев, заметно подросли. Малышки уже успели помочить ножки в море и поиграть в песке.

Лиза Глинская показала дочек на новых фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звезды "МастерШеф" уже успели прокомментировать новые фото:

"Я не могу! Только родились и уже на море! Какие милые"

"Сладкая пахлава", - прокомментировала Ольга Мартыновская

"Два солнышка"

"Какие милашные"

"Какие они красивые"

"Такие классные девочки! Тьфу-тьфу! Пусть все будет хорошо"

"Два цветочка"

"Какие же они милые! Мирного неба и счастливого детства маленьким принцессам!".

Дочки Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Что известно про личную жизнь Лизы Глинской

Путь звезды "МастерШеф" к материнству был непростым - около 17 лет назад Глинская была беременна первенцем, но ребенок умер в родах из-за халатности врачей в роддоме Ялты (АР Крым).

После этой утраты она отдалилась от мужа, и вскоре они развелись. Чтобы справиться с горем, девушка увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных мыслей.

Затем она попала на проект "МастерШеф", выиграла его и стала развивать карьеру. Позже была судьей этого шоу, написала несколько книг о кулинарии, а также давала мастер-классы.

О личной жизни Глинской долгое время ничего не было известно. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

С ним Глинская была знакома более 20 лет, однако после значительного перерыва пара начала общаться и в последствии завязались отношения.

Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, они поженились.

В сети периодически появлялись слухи, что кулинар беременна, однако Глинская никак не комментировала их.

В декабре 2024 года она поделилась радостной новостью, что родила двойню. Это случилось 4 ноября в Первом роддоме Киева.

Лиза Глинская с мужем и дочками (фото: instagram.com/lizaglinskaya)