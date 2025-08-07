ua en ru
Звезда "Новенькой" впервые прокомментировала развод: "Подняла тему детей"

Четверг 07 августа 2025 08:18
Звезда "Новенькой" впервые прокомментировала развод: "Подняла тему детей" Актеры были вместе шесть лет (фото: instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актриса Ангелина Самчик (Трандафилова - девичья фамилия) впервые откровенно рассказала, что стало причиной ее развода со звездой "Первых ласточек" Максимом Самчиком.

Как сообщает РБК-Украина, знаменитость раскрыла причину развода в новом выпуске программы "KinoUa".

Почему Максим и Ангелина расстались

Разрыв не произошел внезапно. По словам актрисы, они с мужем уже длительное время жили "на разных скоростях". С течением времени чувства трансформировались.

"Максим - хороший человек, в принципе. Да, оставлю немножко загадки. Нет, он, конечно, хороший. Я никогда ничего плохого о нем не говорила и говорить не буду, потому что это был мой выбор - вступить с ним в отношения", - отметила актриса.

Ангелина объяснила, что между ней и Максимом не было измены или скандалов, а отношения постепенно изменились.

"Мы последний год жили, как соседи. Он в одной комнате, я - в другой. Я такая думаю: "А нафига?" - поделилась она.

Звезда &quot;Новенькой&quot; впервые прокомментировала развод: &quot;Подняла тему детей&quot;Ангелина Самчик о разводе (скриншот)

Решение об окончательном расставании пришло во время откровенного разговора о будущем.

"Я подняла тему детей. Я очень хочу детей. Он сказал, что ты обещала мне об этом не говорить. И я такая: "Нет, ну типа все, на этом мы расходимся". Потому что у нас разные взгляды уже вообще", - призналась она.

Актриса добавила, что война тоже заставила переосмыслить приоритеты в жизни.

"Если завтра прилетит в меня ракета, хочу ли я умереть вот так? Нет, я хочу умереть счастливой", - отметила она.

Ангелина подчеркнула, что никакие третьи лица, в частности ее нынешний возлюбленный Евгений Лесничий, не стали причиной разрыва.

"Это вообще никакого отношения не имело к тому, что мы с Женей общались в то время. Макс не изменял, никто не изменял, все хорошо. Просто мы разошлись. Такая жизнь, такое бывает. Это надо нормально воспринимать", - пояснила она.


Личная жизнь Ангелины и Максима после развода

Напомним, актеры были вместе шесть лет, из которых с 2020 по 2022 год находились в официальном браке. Бывшие супруги сейчас счастливы в новых отношениях.

Звезда "Новенькой" встречается с актером Евгением Лесничим, а Максим - с девушкой Соломией.

"Я очень счастлива, потому что сейчас он в отношениях. Очень милая девушка", - подытожила она.

Звезда &quot;Новенькой&quot; впервые прокомментировала развод: &quot;Подняла тему детей&quot;Ангелина и Евгений (фото: instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova)

Трандафилова - 28-летняя актриса сериалов и кино, модель, а также актриса дубляжа. Наибольшую известность получила благодаря ролям в сериале "Новенька" и фильме "Збори ОСББ".

Максим Самчик - 27-летний актер, известный по проектам "Перші ластівки", "Одна родина" и "Тільки живи". Ранее он тоже комментировал развод, отметив, что между ними исчезла любовь. Сейчас он счастлив в новых отношениях.

Звезда &quot;Новенькой&quot; впервые прокомментировала развод: &quot;Подняла тему детей&quot;Максим Самчик с любимой Соломией (фото: instagram.com/__samchyk__)

