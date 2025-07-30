Звезда сериала "Школа" Даня Вегас вернулся в РФ и удалил все посты о войне: украинцы возмущены

Украинский блогер и актер Даня Вегас (настоящее имя - Даниил Черкас), который стал известным благодаря роли в украинском сериале "Школа", вероятно вернулся в РФ. Он появился в трейлере нового российского фильма и удалил из своих соцсетей посты о войне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.
Даниил поделился со своими фолловерами трейлером к российскому фильму "Твое сердце будет разбито", снятого по мотивам одноименного романа Анны Джейн.
Главную роль в ленте исполняет именно он. Кинопроект снят компаниями "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатром START, "Свердловской киностудией" при поддержке Фонда кино РФ. Съемки, вероятно, проходили на территории России.
В комментариях под публикацией украинцы массово выражают разочарование.
Пользователи напоминают, что еще недавно Даниил жил в Лондоне, публично заявлял о полном отказе от российского контента и осуждал вторжение России в Украину.
Теперь же он удалил все сообщения, связанные с войной, и снова сотрудничает с российским кинобизнесом.
Даня Вегас (Даниил Черкас) родился 15 июня 1997 года в Северодонецке.
Высшее образование получил в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, где изучал автоматизацию и компьютерно-интегрированные технологии.
После окончания учебы переехал в Киев, где активно строил карьеру в Instagram и TikTok.
Впоследствии он присоединился к актерскому составу сериала "Школа". Проект только усилил его узнаваемость и закрепил позиции в украинском шоу-бизнесе.
В 2020 году Даня основал TikTok-дом uLove Home, который объединил самых популярных украинских блогеров.
Проект был чрезвычайно успешным и набирал более 500 миллионов просмотров ежемесячно.
Его резиденция в Гостомеле была уничтожена в начале полномасштабной войны.
Тогда Вегас публично признал свою ошибку в потреблении российского контента, извинился перед подписчиками и пообещал измениться.
Периодически в его Instagram также появлялись сообщения на украинском, впрочем, все они впоследствии были удалены, а сам Даниил на время исчез из соцсетей.
Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)
По слухам, после начала большой войны он переехал в Великобританию, где пытался развивать актерскую карьеру.
Его соцсети велись на английском, а среди контактов были указаны как британский пиарщик, так и российский кастинг-директор, что уже тогда вызвало споры.
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