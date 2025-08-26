Зірка "Україна має талант" доєднався до ЗСУ: як він зараз виглядає (фото)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Олександр Кварта доєднався до лав ЗСУ

У короткому ролику співак з'явився у формі військового й емоційно звернувся до своїх підписників.

"Зараз я проходжу навчання у лавах ЗСУ. Всім моїм підписникам бажаю якнайшвидше мирного неба. А я буду підтримувати вас уже з лав Збройних сил України. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям - я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні!", - каже артист.

Згодом він поділився ще одним відео, в якому повідомив, що завдяки підтримці фанатів йому вдалося закрити збір на потреби військових, які боронять Україну на Покровському напрямку.

Співак додав, що наразі змушений поставити волонтерство на паузу, адже став безпосередньо потрібен у війську.

"...з міркувань ТЦК став кориснішим безпосередньо у війську", - сказав Кварта.

Творчий шлях та життя до служби

Олександр Кварта народився в Охтирці на Сумщині. З дитинства займався музикою - навчався грі на скрипці, брав участь у балетній студії та театральному гуртку.

За першою освітою він - учитель малювання та креслення, викладав у школі чотири роки. Втім, любов до сцени спонукала його обрати музичну карʼєру.

Першими кроками у шоу-бізнесі стали виступи в "Караоке на Майдані", однак справжню популярність співаку принесла участь у "Україна має талант", де він дійшов до фіналу з хітом "Сеньорита, я влюблен".

На початку своєї творчості Кварта писав пісні російською, орієнтуючись на російський рок і попмузику.

Деякий час навіть проживав у РФ. Проте ще з 2014 року артист почав виступати з концертами для військових у зоні АТО, а після повномасштабного вторгнення активно гастролював перед захисниками, відвідував шпиталі та організовував благодійні заходи на підтримку ЗСУ.

Олександр Кварта (фото: facebook.com/OleksandrKvarta)