Звезда "Від пацанки до панянки" во второй раз стала мамой и растрогала первым видео с младенцем

Дариана из "Пацанок" стала мамой - трогательные кадры из роддома

В ночь на 5 сентября блогерша рассказала, что отправляется в роддом. И уже скоро она сообщила, что на свет появилась ее вторая дочь.

"Поздравляем тебя, наша доченька, в этом мире, в нашей семье. Пусть твой путь будет озарен добром, светом и Божьим благословением", - написала Дариана.

На щемящем видео показаны первые минуты жизни младенца. Корецкая плакала от счастья и нежно обнимала маленького ребенка.

Также можно увидеть и мужа Дарианы. Она в третий раз вышла замуж в апреле этого года. От предыдущих отношений у нее есть старшая дочь.

Муж Дарианы (фото: instagram.com/officialdori_)

В комментариях под трогательным видео фаны поздравляют блогера и пишут:

"Родители, поздравляю вашу замечательную семью с появлением еще одной прекрасной звездочки. Счастья вам и мира"

"Чтобы в жизни этой крохи было только безграничное счастье"

"Пусть Вас оберегает Господь. Наша маленькая принцесса пусть растет счастливой, здоровой и под мирным небом".

Кто такая Дариана Корецкая

Девушка стала известной в 22 года, когда еще носила фамилию Семидоцкая. Тогда она пришла на проект "Від пацанки до панянки" (сезон 2018 года). На шестой неделе Дариана "вылетела" из шоу, потому что привезла в дом алкоголь после свадебного путешествия.

После проекта она развелась и начала заниматься собственным блогом. Затем она во второй раз вышла замуж, но эти отношения не принесли ей счастья, а в 2025 году Дариана показала своего третьего мужа и сообщила о второй беременности.