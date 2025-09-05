Звезда "Від пацанки до панянки" во второй раз стала мамой и растрогала первым видео с младенцем

Участница реалити "Від пацанки до панянки" Дариана Корецкая (ранее Семидоцкая и Остафийчук) поделилась радостной новостью. Она стала мамой во второй раз.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Корецкая уже показала первое видео с младенцем.
В ночь на 5 сентября блогерша рассказала, что отправляется в роддом. И уже скоро она сообщила, что на свет появилась ее вторая дочь.
"Поздравляем тебя, наша доченька, в этом мире, в нашей семье. Пусть твой путь будет озарен добром, светом и Божьим благословением", - написала Дариана.
На щемящем видео показаны первые минуты жизни младенца. Корецкая плакала от счастья и нежно обнимала маленького ребенка.
Также можно увидеть и мужа Дарианы. Она в третий раз вышла замуж в апреле этого года. От предыдущих отношений у нее есть старшая дочь.
В комментариях под трогательным видео фаны поздравляют блогера и пишут:
Девушка стала известной в 22 года, когда еще носила фамилию Семидоцкая. Тогда она пришла на проект "Від пацанки до панянки" (сезон 2018 года). На шестой неделе Дариана "вылетела" из шоу, потому что привезла в дом алкоголь после свадебного путешествия.
После проекта она развелась и начала заниматься собственным блогом. Затем она во второй раз вышла замуж, но эти отношения не принесли ей счастья, а в 2025 году Дариана показала своего третьего мужа и сообщила о второй беременности.
