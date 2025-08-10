На звезду "Холостяка" напали в Одессе: "Попытка изнасилования среди белого дня"

Звезда "Холостяка" пережила нападение

Александра рассказала, что это произошло 10 августа. Она подробно описала события, чтобы предостеречь других девушек.

"Осторожно, Одесса. Попытка изнасилования среди белого дня. Сегодня, около 12:00, я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Подкармливала котиков и бездомных собачек, с пакетом корма и воды. Двинулась вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной", - начала Миколюк.

"Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая", - добавила она.

Когда Александра вернулась, то увидела, что мужчина снял штаны и достал свой половой орган. Блогерша попыталась напугать маньяка и направила на него телефон, чтобы он подумал, что его снимают на видео.

"Он отвернулся, и я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!". В ту же минуту, он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с***, я тебя сейчас вы*** и убью!". Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона... Мне было настолько страшно, что я понимая, что возможно сломала руку, и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной", - рассказала блогерша.

"Мое падение и мои крики увидели и услышали люди, которые начали бежать на помощь. Это было возле моего ЖК... Много людей сбежались на помощь. Я так боялась, что он бежит за мной... Видео, которые вы видите сняты уже под успокоительным. Соседи облили меня холодной водой, вызвали скорую и полицию", - также отметила она.

Миколюк призналась, что никогда не думала, что столкнется с насилием прямо посреди улицы. Сейчас она надеется, что правоохранители найдут неизвестного, а потому она оставила его описание.

"35-40 лет, с избыточным весом, черные волосы "под ежик", гладко выбритый. В серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом. Был на Французском бульваре, 85/5... Друзья, будьте бдительны! Даже если вы гуляете по знакомому маршруту возле дома, опасность рядом", - написала Александра.

"Мужчины, берегите своих женщин, не позволяйте им гулять в одиночку. Купите перцовый баллончик, научите, как им пользоваться. Держите дистанцию и громко кричите - это привлекает внимание и может отпугнуть нападающего", - резюмировала она.

Напомним, блогер и стилист участвовала в шоу "Холостяк", когда главным героем сезона был Михаил Заливако. Девушка не дошла до финала, но после проекта продолжила развивать соцсети.